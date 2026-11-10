Rezultate Black Friday 2026: Comercianții din eMAG Marketplace au vândut peste 1,4 milioane de produse

Cei peste 15.500 de selleri din eMAG Marketplace care au primit comenzi de Black Friday au vândut peste 1,4 milioane de produse, cu 40% mai multe decât anul trecut, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Totodată, aproximativ 1 din 3 produse comandate de clienții eMAG în ziua de Black Friday a venit de la comercianții din Marketplace, iar aproape 3 din 4 comenzi primite de selleri au fost plasate de clienți Genius.

Prima ofertă care și-a vândut tot stocul pregătit pentru Black Friday s-a epuizat la 4 minute de la start, iar în primele 20 de minute s-au mai epuizat oferte de tigăi, purificatoare de aer, cafea boabe și vin. Anunțurile făcute din timp au contat: produsele dezvăluite în săptămâna dinaintea evenimentului s-au vândut într-o zi cât într-o lună.

„Black Friday arată cel mai clar cât contează pregătirea. Sellerii care au venit cu stoc suficient, cu prețuri bune și cu produsele anunțate din timp au văzut rezultatele din primele minute, iar pentru mulți dintre ei o singură zi a adus vânzări cât o lună întreagă. Tot mai mulți folosesc programele pe care le-am construit pentru ei: Fulfilment by eMAG, care le preia logistica, eMAG Ads, care le aduce vizibilitate, și Mira, care le răspunde și le analizează vânzările la orice oră”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Aproape o treime din vânzările comercianților din Marketplace de Black Friday a trecut prin Fulfilment by eMAG. Vânzările prin acest serviciu au crescut cu peste 60% față de anul trecut. Peste un sfert din aceste vânzări s-au făcut în prima oră de campanie. Vedetele zilei au fost roboții aspirator, care au ocupat primele trei locuri între produsele epuizate, ca valoare. Electrocasnicele mici și-au dublat vânzările și au adus peste un sfert din vânzările prin Fulfilment by eMAG. Două din trei colete au fost comandate cu livrare la locker.

În același timp, reclamele din eMAG Ads le-au adus sellerilor 46% mai multe click-uri în ziua de Black Friday, iar ofertele promovate au avut o rată de conversie cu 55% mai mare decât cele fără reclame.

Randamentul investiției în reclame (ROAS) a fost de 9: fiecare leu investit de comercianți a adus vânzări de 9 lei.

Peste 1.000 de selleri și-au analizat vânzările de Black Friday direct în conversația cu Mira, iar pe parcursul zilei de Black Friday, Mira a răspuns la toate conversațiile deschise de selleri și a rezolvat singură peste o treime dintre ele, de regulă în doar 89 de secunde. Conversațiile preluate în live chat au ajuns la un coleg din echipa de suport în mai puțin de două minute. Peste jumătate dintre întrebările despre prețuri, reduceri și intrarea produselor în campanie au fost lămurite direct de Mira, iar 8 din 10 note de satisfacție au fost 4 sau 5 (din maximum 5). Peste 1.000 de selleri și-au analizat vânzările de Black Friday direct în conversația cu Mira.

Față de Black Friday-ul de anul trecut, topul categoriilor cu cele mai mari creșteri din oferta sellerilor arată astfel:

Electrocasnice mari

Detergenți și produse de curățenie

Cafea

Purificatoare de aer

Anvelope

Gigantul de comerț online eMAG a anunțat, recent, că valoarea totală a comenzilor de Black Friday 2026 a fost de peste 1,041 miliarde lei, în creștere cu 55 de milioane lei față de anul trecut, așa cum am mai scris pe site. 714.000 de utilizatori eMAG au pus mult mai multe produse din multiple categorii în coșul de cumpărături și au comandat în total peste 4,1 milioane de produse, cu aproximativ 600.000 mai multe decât la ediția precedentă.