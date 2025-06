[P] Comunicat de presă – Demararea implementării proiectului SMIS 324135

[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”. Digitalizarea societății THE NEW LOUNGE SRL

THE NEW LOUNGE SRL anunţă finalizarea proiectului cu titlul „ Digitalizarea societatii THE NEW LOUNGE SRL”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor-Grant de pană la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”. Obiectivul general al proiectului a fost: Achizitionarea de active corporale...