[P] Comunicat de presă –Lansarea proiectului „Investiții în digitalizarea Graffiti Public Relations SRL”. „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

GRAFFITI PLUS SA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Investitii in digitalizarea Graffiti Public Relations SRL”, nr de ordine 3270.1/i3/c9, finanțat prin finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel DIGITALIZAREA IMM-URILOR - GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE, Pilonul III. CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, Investiția I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT.

Contractul de finanțare nr. 3270.1/i3/c9 din 28.02.2025 a fost încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta digitalizarea companiei Graffiti Plus SA prin achizitie de hardware si software– 1 Sistem de stocare data Synology, 2 Desktop, 2 Fortigate cu reinoire, 2 Aparat foto, 2 Obiective foto, 1 Set audio video, 1 soft tip ERP, 1 Soft CRM cu AI, 1 Sistem control acces smart, 1 sistem 2 bucati trepied si cap video fluid, 1 Set 2 bucati lampa led, servicii cloud sofisticat, servicii cloud, servicii audit IT, curs IT manager, servicii marketing online si servicii de publicitate obligatorie. In urma implementarii proiectului este vizata atingerea a minim 6 criterii DESI si cresterea productivitatii muncii pe angajat.

Valoarea totală a proiectului este de 512.132,46 lei, din care valoare totala eligibila 348.128,41 lei si valoarea maximă a finanțării nerambursabile a Proiectului 313.315,57 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 10 luni, pana la 31.12.2025.

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Ciocan-Stanescu Irina, Funcție: director general

Tel. 0728557092, E-mail: irina.stanescu@grf.plus