Nou business lansat de firma românească NOD (Iulian Stanciu): Cloud, inteligență artificială și securitate

Network One Distribution, distribuitor electro-IT controlat de antreprenorul Iulian Stanciu, lansează NOD Cloud, în colaborare cu Be-Cloud Group, companie specializată în distribuția soluțiilor Microsoft Cloud, AI și securitate, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Compania mixtă își propune să accelereze dezvoltarea afacerilor resellerilor IT și furnizorilor de servicii IT managed (MSP) din România, precum și a serviciilor oferite de aceștia clienților lor.

Noua companie preia activitatea de distribuție a soluțiilor Microsoft Cloud a NOD și reunește experiența companiei pe piața locală, relațiile comerciale dezvoltate cu peste 3.400 de parteneri și infrastructura sa operațională cu anvergura europeană a Be-Cloud Group, expertiza sa în tehnologiile Microsoft și modelul de distribuție axat pe soluții cloud.

Compania spune că își propune să asigure atât continuitatea colaborării cu firmele românești, cât și beneficii suplimentare. Relațiile comerciale dezvoltate la nivel local și modelul de servicii cu care partenerii sunt deja familiarizați vor rămâne în centrul activității, în timp ce noua companie va beneficia de rețeaua extinsă de parteneri Microsoft a Be-Cloud Group, de competențele sale în soluții cloud, de resursele pentru dezvoltarea competențelor partenerilor și de experiența acumulată pe piața europeană prin programul Microsoft Cloud Solution Provider (CSP).

„În ultimii ani, am dezvoltat NOD dincolo de modelul tradițional de distribuție, investind în competențe și în dezvoltarea unor afaceri specializate în domenii cu potențial de creștere pe termen lung. Cloud-ul, inteligența artificială și securitatea cibernetică sunt printre aceste direcții, iar prin parteneriatul cu Be-Cloud Group accelerăm dezvoltarea activității noastre în zona soluțiilor Microsoft Cloud. Într-o piață în care nevoile companiilor devin tot mai complexe, vrem ca partenerii NOD să aibă toate resursele necesare pentru a răspunde acestor cerințe și pentru a-și dezvolta afacerile pe termen lung”, a declarat Andrei Militaru, CEO Network One Distribution.

Be-Cloud Group se numără printre primii 50 de parteneri Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) la nivel global și primii 30 din regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa).

Strategia de dezvoltare a grupului se bazează pe parteneriate cu distribuitori locali care au o poziție consolidată pe piețele în care activează, relații comerciale puternice și experiență operațională.

„Piața IT din România are o rețea solidă de parteneri și un potențial important de dezvoltare în zona soluțiilor cloud, AI și securitate. Prin asocierea cu NOD, ne alăturăm unui distribuitor cu o poziție puternică pe piața locală, care cunoaște nevoile resellerilor și furnizorilor de servicii IT din România. Acest parteneriat este în linie cu strategia noastră de extindere europeană, bazată pe colaborarea cu echipe locale puternice, pentru a oferi mai multă valoare partenerilor și clienților”, a declarat Lenny Vercruysse, President & Founder, Be-Cloud Group.

NOD Cloud susține dezvoltarea partenerilor Microsoft din România

Activitatea companiei se va concentra pe dezvoltarea businessului partenerilor în zona soluțiilor Microsoft 365, Azure, Copilot, precum și a tehnologiilor Microsoft pentru securitate și productivitate bazată pe inteligență artificială.

Pe lângă accesul la soluții și licențe Microsoft, noua companie va pune la dispoziția resellerilor și MSP-urilor resurse și expertiză pentru dezvoltarea competențelor tehnice și comerciale, astfel încât aceștia să poată extinde gama de servicii oferite clienților și să abordeze proiecte cu un grad mai ridicat de complexitate.

„Adopția serviciilor cloud și integrarea inteligenței artificiale schimbă modul în care companiile își dezvoltă și administrează infrastructura IT, dar și tipul de servicii pe care le solicită partenerilor tehnologici. Pentru reselleri și MSP-uri, oportunitățile de dezvoltare nu se limitează la comercializarea licențelor, ci includ și dezvoltarea de noi servicii. Aceasta este direcția în care vrem să dezvoltăm NOD Cloud: să susținem partenerii în dezvoltarea competențelor necesare pentru a oferi servicii cu valoare adăugată, adaptate nevoilor clienților lor”, a declarat Constantin Neacșa, Director General NOD Cloud.

Network One Distribution este unul dintre liderii pieței de distribuție electro-IT, cu o experiență de 24 ani pe această piață, o echipă formată din peste 440 de profesioniști, o rețea națională de parteneri specializați și peste 350 de branduri distribuite de companie în portofoliu. NOD este una dintre cele mai mari afaceri rămase sub controlul lui Iulian Stanciu după ieșirea acestuia din eMAG.

Compania a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 3,03 miliarde de lei, echivalentul a peste 600 milioane EUR și cu peste 14% mai mare decât în anul precedent.

Profitul net a coborât însă la aproximativ 42,6 milioane de lei, de la peste 82 milioane de lei în 2024.

Stanciu controlează 89,5% din Network One Distribution, alături de Vlad Dumitru și Andrei Militaru. La începutul lunii septembrie, NOD anunța că își extinde afacerile în Germania, Belgia și Olanda.