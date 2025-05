Lucrătorii calificați își caută intens un loc de muncă. Joburile de care sunt interesați în 2025 și salariile oferite de firme

Lucrătorii calificați au înregistrat aproape 580.000 de aplicări în ultima lună pe o platformă online de joburi, cei mai mulți dintre ei aplicând pentru un loc de muncă în comerț, call-center, servicii sau turism.

Lucrătorii calificați s-au plasat pe a doua poziție în topul celor mai activi candidați pe platforma eJobs, fiind depășiți, de la începutul lunii aprilie și până acum, doar de absolvenți, conform eJobs. Lucrătorii necalificați au fost cei care au aplicat cel mai puțin pentru un loc de muncă în ultima lună.

„Pentru angajatori, aceasta este o schimbare pe care o așteptau. Piața este cu ochii pe ei pentru că există de ani buni un deficit de muncitori calificați, mai ales în condițiile în care au competiție serioasă și din partea angajatorilor din străinătate, care, de asemenea, se luptă pentru atragerea acestor candidați. În plus, sistemul de învățământ dual și cel profesional nu acoperă nevoile reale ale angajatorilor din România, iar bazinul critic de candidați eligibili pentru pozițiile pe care le au deschise se restrânge de la an la an”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.