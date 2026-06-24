Listă: Startup-urile de sănătate premiate la Cluj-Napoca, la finalul unui accelerator de idei de afaceri

Un sistem care permite monitorizarea activității cerebrale inclusiv de acasă, o soluție care folosește AI pentru a reduce timpul necesar interpretării testelor Babeș-Papanicolau și o platformă care oferă recomandări personalizate de nutriție s-au numărat printre startup-urile câștigătoare la evenimentul Demo Day, de final al acceleratorului LevelUP Health & Life Sciences Accelerator, aflat la a treia ediție, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

11 startup-uri din domeniul sănătății și științelor vieții și-au prezentat ideile de afaceri în fața unui juriu format din reprezentanți ai sectorului medical, investițional și antreprenorial. Soluțiile prezentate au acoperit domenii precum diagnosticul asistat de inteligență artificială, sănătatea femeii, neurotehnologia, software-ul medical, monitorizarea pacienților și nutriția personalizată.

Startup-urile câștigătoare ale Demo Day LevelUP Health & Life Sciences Accelerator 2026

Marele câștigător a fost Brain Health Labs, care dezvoltă un sistem EEG portabil pentru monitorizarea pe termen lung a activității cerebrale.

Locul al doilea a fost obținut de CLARA, startup care utilizează inteligența artificială pentru automatizarea interpretării testelor Babeș-Papanicolau.

Locul al treilea a revenit echipei Bloomplate, o platformă de nutriție personalizată care oferă recomandări adaptate obiectivelor și nevoilor fiecărui utilizator.

Premiul publicului a fost câștigat de Symptive, o platformă digitală dedicată femeilor aflate la perimenopauză și menopauză, care oferă funcții de monitorizare și recomandări personalizate.

În urma parteneriatului cu Draper University, trei echipe (CLARA, Medical Pilot și VR ExoSuit) au primit acces fast-track către procesul de evaluare pentru programul Hero Training din Silicon Valley, având șansa de a obține o bursă și de a participa la program. Totodată, startupurile din accelerator beneficiază de acces accelerat către procesul de evaluare pentru oportunitățile de finanțare oferite prin fondul regional administrat de Fortech Ventures.

Pe lângă sesiunile de pitching, agenda evenimentului de la Cluj-Napoca a inclus și o discuție despre provocările pe care le întâmpină fondatorii atunci când soluțiile dezvoltate ajung să fie utilizate în contexte reale, de către medici și pacienți. Conversația a abordat teme precum validarea clinică, adoptarea tehnologiilor noi în sistemul de sănătate și diferența dintre un prototip promițător și un produs care poate genera impact real.

„La a treia ediție, suntem bucuroși că pe lângă comunitatea locală pe care am reușit să o construim și cadrul prin care experții pun la încercare soluțiile fondatorilor, reușim să aducem aceste soluții mai aproape de pacienți. Vedem deja startup-uri din primele două ediții pe piață și așteptăm același rezultat și de la cohorta aceasta”, a declarat Anca Roman, Șef Departament Platforma INNO și Atragerea Investitorilor, ADR Nord-Vest.

LevelUP Health & Life Sciences Accelerator este organizat de INNO, departamentul pentru susținerea antreprenoriatului, inovării și atragerii de investiții al Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest. Aflat la cea de-a treia ediție, LevelUP este primul accelerator din România dedicat sănătății și științelor vieții și continuă să crească, atrăgând în acest an startupuri atât din România, cât și din Europa Centrală și de Est.