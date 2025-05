Acest instrument cu inteligență artificială dezvoltat de Harvard poate prezice speranța de viață a oamenilor

Strategia UE pentru startup-urile de tehnologie

Uniunea Europeană a lansat, miercuri, o Strategie pentru dezvoltarea startup-urilor și a companiilor scale-up europene d etehnologie, care prevede, printre altele, înlesnirea accesului la finanțare. Documentul „The EU Startup and Scaleup Strategy – Choose Europe to start and scale” a fost adoptat, miercuri, de Comisia Europeană, sub forma unei comunicări oficiale. Strategia prevede: