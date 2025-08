ChatGPT se apropie de 700 milioane utilizatori activi săptămânal. OpenAI anunță noi funcții pentru o „utilizare sănătoasă” a chatbot-ului

Compania de inteligență artificială OpenAI anunță că platforma ChatGPT atinge săptămâna aceasta 700 milioane utilizatori activi săptămânal, în creștere de la 500 milioane raportați în martie 2025 și de peste 4 ori față de anul trecut, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Creşterea include toate versiunile serviciului, gratuit, Plus, Pro, Enterprise, Team şi Edu, şi vine pe fondul unui număr record de peste 3 miliarde de mesaje trimise zilnic.

„În fiecare zi, oamenii şi echipele învaţă, creează şi rezolvă probleme tot mai complexe”, a declarat Nick Turley, vicepreşedinte de produs la ChatGPT.

Numărul utilizatorilor de afaceri plătitori a crescut la 5 milioane, faţă de 3 milioane în iunie, odată cu integrarea tot mai frecventă a AI în educaţie şi companii. Cu toate acestea, ChatGPT este încă sub Google AI Overviews, care are 2 miliarde utilizatori lunari, şi sub aplicaţia Gemini, cu 450 de milioane.

Acest nou prag vine după ce OpenAI a atras 8,3 miliarde dolari de la investitori de top precum Dragoneer, Andreessen Horowitz şi Sequoia, parte a unei runde conduse de SoftBank, în valoare totală de 40 miliarde dolari, de cinci ori suprasubscrisă.

Firma de inteligență artificială lansează, totodată, și noi funcții menite să încurajeze „folosirea sănătoasă” a ChatGPT. Astfel, utilizatorii care folosesc prea mult chatbot-ul vor vedea mesaje care îi vor încuraja să ia o pauză. Mesajele vor avea rolul unor mementouri, fără a bloca sau limita în vreun fel folosirea chatbot-ului.

OpenAI spune că a colaborat cu 90 de medici psihiatri, pediatri şi medici generalişti din peste 30 de ţări pentru a construi rubrici personalizate pentru evaluarea conversaţiilor complexe.

Specialiştii vor ajuta compania şi pe viitor să îmbunătăţească şi mai mult „utilizarea sănătoasă” a ChatGPT.

În fine, ChatGPT a fost reglat să dea răspunsuri mai puţin absolute atunci când este vorba de sfaturi practice ce pot duce la acţiuni cu urmări reale. De exemplu, „robotul” AI va evita să răspundă cu da sau nu când utilizatorul îl întreabă dacă ar trebui să divorţeze.

Veniturile recurente anuale ale companiei au crescut la 13 miliarde de dolari, cu proiecţii de peste 20 de miliarde până la sfârşitul anului.

Pentru a-şi susţine extinderea globală, OpenAI investeşte masiv în infrastructură: un joint venture Stargate cu SoftBank, Oracle şi MGX vizează investiţii de 500 de miliarde de dolari în patru ani.

OpenAI are deja un contract de închiriere de 30 de miliarde de dolari pe an cu Oracle pentru capacitate de centre de date în SUA de 4,5 GW şi un parteneriat de 11,9 miliarde dolari pe cinci ani cu CoreWeave.

În Europa, proiectul Stargate Norway este în curs, iar în Emiratele Arabe, compania colaborează cu G42 pentru un mega centru de date la Abu Dhabi.

Rivali precum Anthropic se află şi ei în plină expansiune, vizând o nouă rundă de finanţare de 5 miliarde de dolari, după ce anterior au fost evaluaţi la 61,5 miliarde. CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a recunoscut recent că este tot mai dificil să rămâi în fruntea cercetării AI fără sprijinul fondurilor suverane din Golf, semnalând o schimbare de direcţie strategică.