HP lansează primul dispozitiv pentru tehnologia Google de videoconferințe 3D

Gigantul IT HP lansează Dimension, un dispozitiv care are tehnologia Google Beam, anterior cunoscută ca Project Starline, de videoconferințe 3D, potrivit The Verge.

HP Dimension are un ecran de câmp luminos (light field display) de 65 inch, cu șase camere în interiorul ramei, care compun o imagine 3D realistă a persoanei cu care utilizatorii vorbesc în conferință. Totodată, produsul dispune de iluminare adaptivă care „se adaptează la mediu”, permițând utilizatorilor să vadă umbre realiste pe trăsăturile feței și tonurile naturale ale pielii.

Dimension are sunet spațial prin cele patru difuzoare situate în spatele peretelui său curbat și două microfoane Poly Studio A2.

Parteneriatul Google cu HP pentru dispozitive cu Google Beam a fost anunțat în mai 2024, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. Pe atunci, Google Beam încă se numea Project Starline, rebranding anunțat luna trecută, la Google I/O 2025.

Dispozitivul HP Dimension costă 24.999 dolari și este destinat utilizării în întreprinderi. Companiile care vor să folosească ecranul 3D fără ochelari trebuie să cumpere produsul HP și o licență de Google Beam separat, pentru care încă nu se știe prețul, pentru a primi acces la tehnologie în Zoom și Google Meet.

Beau Wilder, șef al experiențelor viitoare în cadrul HP, a spus pentru sursa citată că nu este nevoie de o cameră specială, dar un fundal alb este cel mai bun pentru o experiență „optimă”.

Produsul va fi lansat în SUA, Canada, Regatul Unit, Franța, Germania și Japonia mai târziu anul acesta, cu primele companii fiind Salesforce, Deloitte și NEC Corporation, printre altele.