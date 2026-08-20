ANAF: S-a modificat Declarația 216, pentru impozitul special pe mașinile și vilele scumpe

Declarația 216, pentru impozitul special pe mașinile și vilele „de lux”, a fost modificată, reamintește, joi, o structură ANAF, într-un comunicat oficial.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 646/05.08.2026 a fost publicat OPANAF nr. 917/28.07.2026 pentru modificarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 3738/2024 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 216 „Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare”, precum și a Procedurii privind modalitatea în care se realizează colaborarea între organul fiscal local și organul fiscal central privind primirea/transmiterea unor informații referitoare la contribuabilii care datorează impozit special pe bunurile imobile de valoare mare.

Modificarea se referă la înlocuirea în formularul 216 "Declarație privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare" și în cuprinsul instrucțiunilor de completare a acestuia, a sintagmei "cotei de 0,3%" cu sintagma "cotei de 0,9%".

Cota de impozitare de 0,9% este reglementată la art. 500² din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 239/2025.

Formularul 216 modificat prin OPANAF nr. 917/2026 se utilizează pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, începând cu anul 2026.

Declarația se completează și se depune la organul fiscal central competent de către următorii contribuabili:

a) persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, depășește 2.500.000 lei. Aceste persoane au obligația de a depune declarația până la data de 30 SEPTEMBRIE, inclusiv, a anului fiscal curent;

b) persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Aceste persoane au obligația de a depune declarația până la data de 31 DECEMBRIE, inclusiv, a anului fiscal curent.

Formularul 216 este disponibil pe portalul ANAF, în secțiunea Servicii online / Descărcare declarații electronice.