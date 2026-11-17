Dante International, compania care administrează eMAG, a majorat cu încă 4,7 milioane de euro capitalul social al HeyBlu Financial Services IFN, instituția financiară nebancară prin care grupul dezvoltă servicii de creditare și plăți online. Este a treia majorare de capital din 2026, valoarea cumulată a operațiunilor ajungând la aproape 40 de milioane de euro. Noua capitalizare vine la scurt timp după Black Friday, când o treime dintre comenzile de pe eMAG au fost achitate în rate.

Capitalul social al HeyBlu Financial Services IFN a crescut de la aproximativ 69 de milioane de euro la 73,7 milioane de euro, printr-un aport în numerar al Dante International, potrivit Profit.ro.

Operațiunea continuă seria investițiilor efectuate anul acesta în instituția financiară nebancară. În martie 2026, Dante International a majorat capitalul HeyBlu cu echivalentul a 28,4 milioane de euro, de la aproximativ 34,1 milioane la 62,5 milioane de euro. O nouă majorare, de 6,5 milioane de euro, a fost anunțată în octombrie, când capitalul a ajuns la 69 de milioane de euro.

Astfel, cele trei operațiuni din 2026 însumează aproximativ 39,6 milioane de euro, iar capitalul social al HeyBlu a crescut de peste două ori față de nivelul de la începutul anului.

HeyBlu este controlată în proporție de peste 99,99% de Dante International, diferența fiind deținută de omul de afaceri Iulian Stanciu, care nu a participat la ultima majorare de capital, potrivit sursei citate.

O treime dintre comenzile de Black Friday au fost plătite în rate

Noua capitalizare intervine la numai 11 zile după Black Friday 2026, eveniment în care eMAG a înregistrat comenzi de peste 194,6 milioane de euro, cu aproximativ 10,3 milioane de euro mai mult decât la ediția precedentă.

Potrivit rezultatelor Black Friday 2026 prezentate de StartupCafe.ro, peste 714.000 de clienți au comandat 4,1 milioane de produse, iar o treime dintre comenzi au fost achitate prin soluții de plată în rate.

Proporția arată importanța pe care finanțarea cumpărăturilor a căpătat-o în activitatea retailerului online. În 2024, aproape 24% din vânzările realizate de Black Friday fuseseră achitate prin My Wallet sau prin alte soluții de creditare, inclusiv cardurile de credit ale băncilor partenere.

Datele celor două ediții nu sunt însă direct comparabile, deoarece pentru 2024 compania a raportat ponderea în valoarea vânzărilor, iar pentru 2026 ponderea în numărul comenzilor.

eMAG nu a comunicat separat câte dintre comenzile de Black Friday 2026 au fost finanțate efectiv de HeyBlu și nici valoarea totală a creditelor acordate de instituția financiară în cadrul evenimentului.

La începutul campaniei, Tudor Manea, CEO al grupului eMAG, anunțase consolidarea serviciilor de plată flexibilă, inclusiv posibilitatea cumpărătorilor de a accesa prin eMAG Wallet o linie de credit echivalentă cu aproximativ 1.870 de euro și de a achita cumpărăturile în maximum 12 rate fără dobândă, în condițiile ofertei.

Tudor Manea, CEO al grupului eMAG

Detaliile au fost prezentate de StartupCafe.ro în articolul despre primele rezultate ale campaniei Black Friday 2026.

HeyBlu, de la finanțarea cumpărăturilor la procesarea plăților online

Înființată în 2023, HeyBlu a fost dezvoltată inițial în cadrul unui parteneriat dintre eMAG și PayU, cu obiectivul de a oferi clienților soluții de finanțare pentru achizițiile online.

Serviciile au fost integrate în eMAG My Wallet, instrument care permite cumpărătorilor eligibili să utilizeze diferite variante de plată amânată sau în rate.

În aprilie 2024, eMAG anunța că peste două milioane de clienți erau eligibili pentru cel puțin una dintre metodele flexibile de plată din My Wallet. Finanțarea în 12 rate, oferită de HeyBlu, devenise disponibilă pentru achiziții de până la aproximativ 1.870 de euro, inclusiv pentru produsele comercializate de firmele partenere din eMAG Marketplace.

Ulterior, platforma a extins perioada de finanțare, introducând opțiuni de plată în 24 și 36 de rate, după cum a relatat StartupCafe.ro în august 2024.

La începutul anului 2025, numărul clienților care puteau accesa opțiunile flexibile de finanțare din My Wallet depășise 2,5 milioane.

Dezvoltarea HeyBlu nu s-a limitat însă la acordarea creditelor pentru cumpărături.

În ianuarie 2025, StartupCafe.ro anunța achiziția Orange Money de către eMAG și HeyBlu, tranzacție prezentată de grup ca parte a strategiei de diversificare a serviciilor financiare.

Un alt pas a fost făcut în mai 2026, când eMAG a început să integreze HeyBlu și în procesarea plăților online efectuate cu cardurile salvate de clienți în conturile platformei.

Așa cum StartupCafe.ro a relatat la momentul respectiv, HeyBlu și PayU au început să funcționeze în paralel ca furnizori de servicii de procesare a plăților. Reprezentanții eMAG au precizat atunci că integrarea HeyBlu nu presupune înlocuirea PayU, ci extinderea infrastructurii de servicii financiare a grupului.

Prin urmare, HeyBlu are două direcții importante de activitate în ecosistemul eMAG: finanțarea achizițiilor și furnizarea unor servicii de plată.

De ce sunt importante serviciile financiare pentru eMAG

Dezvoltarea serviciilor de finanțare permite eMAG să ofere clienților posibilitatea de a împărți costul cumpărăturilor pe perioade mai lungi, fără a apela neapărat la un credit bancar contractat separat.

Pentru comercianții din Marketplace, disponibilitatea acestor instrumente poate facilita vânzarea unor produse cu prețuri mai ridicate, în condițiile în care cumpărătorul poate selecta o soluție de finanțare direct în procesul de finalizare a comenzii.

Finanțarea cumpărăturilor reprezintă, în același timp, o activitate financiară distinctă, care presupune evaluarea bonității clienților, administrarea creditelor și asumarea riscului de neplată.

Creșterea capitalului social al HeyBlu trebuie privită și în acest context, fără ca operațiunile de capitalizare să indice, prin ele însele, volumul creditelor acordate sau destinația exactă a sumelor investite.

Investițiile continuă într-o perioadă în care Dante International a raportat pentru 2025 afaceri de aproximativ 1,63 miliarde de euro, față de 1,68 miliarde de euro în anul precedent, și o pierdere echivalentă cu 69,3 milioane de euro, comparativ cu 35,8 milioane de euro în 2024, potrivit datelor citate de Profit.ro.

La nivelul grupului eMAG, cifra de afaceri raportată pentru anul fiscal 2025 a crescut însă cu 11%, la echivalentul a aproximativ 2,13 miliarde de euro.

Cele trei majorări succesive de capital din 2026 arată că dezvoltarea HeyBlu rămâne o direcție în care administratorul eMAG continuă să aloce resurse financiare importante.