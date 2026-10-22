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Doi foști directori eMAG, Elefant și Sezamo lansează un nou serviciu de transport de mărfuri în România și UE. Compania lor își dublează echipa și face angajări

Doi foști directori eMAG, Elefant și Sezamo lansează un nou serviciu de transport de mărfuri în România și UE. Compania lor își dublează echipa și face angajări
Daniel Neacșu (stânga) și Radu Meteș (dreapta), fondatorii eAWB
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Platforma românească de curierat eAWB, fondată de antreprenorii Radu Meteș și Daniel Neacșu, foști directori în companii precum eMAG, Elefant și Sezamo, lansează un serviciu pentru transportul mărfurilor voluminoase sau cu dimensiuni atipice, în România și Uniunea Europeană. În paralel, compania își dublează echipa și recrutează șase noi angajați, inclusiv programatori și specialiști în vânzări și marketing.

Noul serviciu, denumit Cargo, se adresează atât persoanelor fizice, cât și companiilor care au nevoie să transporte obiecte ce depășesc limitele serviciilor obișnuite de curierat.

Printre potențialii clienți se numără producătorii locali, magazinele online, atelierele și distribuitorii de echipamente care livrează produse greu de expediat prin metodele clasice.

Astfel, prin eAWB, utilizatorii pot solicita transportul unor obiecte precum piese de mobilier care nu pot fi ambalate în cutii, plante ornamentale de mari dimensiuni, echipamente industriale, biciclete, schiuri sau alte bunuri voluminoase.

Acceptarea expedierilor și stabilirea tarifelor depind de caracteristicile mărfurilor și de limitele de greutate și dimensiuni impuse de transportatori.

Serviciul Cargo completează opțiunile de transport de colete și paleți disponibile deja prin platformă, care acoperă toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Compania își dublează echipa. Ce angajați caută

În paralel cu extinderea serviciilor, eAWB anunță recrutarea a șase noi angajați, prin care intenționează să își dubleze echipa. Posturile disponibile sunt Sales Manager, Business Assistant, Senior Full-Stack Developer, Digital Marketing Specialist, Cargo & Freight Sales și Customer Care Representative.

Cei interesați pot consulta ofertele de angajare pe pagina de cariere eAWB.

„Noul serviciu de expediere Cargo arată direcția în care ne propunem să dezvoltăm eAWB, aceea de a oferi clienților soluții pentru o gamă cât mai diversă de nevoi de transport. Pe măsură ce ne extindem serviciile și tehnologia, investim și în oamenii care pot susține această dezvoltare. Dublăm echipa și căutăm colegi noi în domenii precum vânzări, programare, marketing sau customer care. Construim astfel capacitatea operațională necesară pentru a duce eAWB la următorul nivel”, a declarat Daniel Neacșu, cofondator eAWB.

Compania a lansat și o nouă versiune a aplicației mobile, care permite accesarea serviciilor inclusiv de pe tablete, o facilitate destinată în special comercianților și operatorilor care utilizează astfel de dispozitive în depozite.

„Pentru clienții care au depozitele echipate în mod standard cu tablete sau alte dispozitive asemănătoare, era important ca platforma noastră să fie ușor de accesat și de pe acestea. În perspectiva Black Friday, când volumul de marfă comandată este cel mai mare din întregul an, e important să poți livra rapid folosind o soluție de transport agreabilă și versatilă”, a explicat Radu Meteș, cofondator eAWB.

Cine sunt antreprenorii din spatele eAWB

Lansată în 2024, eAWB este o platformă care reunește serviciile mai multor firme de curierat și permite utilizatorilor să compare tarife, să contracteze transporturi și să urmărească expedierile dintr-un singur loc.

Compania a fost fondată de Radu Meteș, cu o experiență de 15 ani în comerțul online, inclusiv în funcții de conducere în marketing la Sezamo, Vivre și Elefant, și Daniel Neacșu, care a ocupat, printre altele, funcțiile de director comercial la eMAG și director operațional la Elefant.

În noiembrie 2025, StartupCafe.ro a scris despre lansarea aplicației mobile eAWB, dezvoltată cu ajutorul inteligenței artificiale, care permite expedierea unui colet în mai puțin de două minute.

Ulterior, platforma și-a extins serviciile de livrare în Uniunea Europeană și a introdus transportul de mărfuri paletizate.

Prin noul serviciu Cargo, compania intră și pe segmentul transporturilor de mărfuri care nu pot fi expediate prin serviciile standard de coletărie.

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