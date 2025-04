Cofetăriile Dulcinella lansează o rețea de locații angro și o nouă marcă proprie

Rețeaua românească de cofetării și patiserii cu rădăcini basarabene Dulcinella lansează noi linii de afaceri, respectiv o serie de locații de depozitare și vânzare angro și o marcă proprie de kombucha, băutură fermentată pe bază de ceai, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Noua rețea națională de locații Dulcinella Engros va dezvolta partea de distribuție și va facilita transportul rapid al produselor către clienți. Spațiile sunt construite ca hub-uri locale de distribuție, showroom și interacțiune cu noi clienți din HoReCa și B2B.

„Pentru noi, a fost un pas firesc. Am observat, mai ales în ultimul an, că micii comercianți și operatorii HoReCa sunt tot mai dornici să cumpere produsele Dulcinella congelate, ambalate eficient, în cantități mai mari, fără bătăi de cap. Dar cel mai important: vor prețuri bune, fără compromis la calitate. Așa a apărut ideea Dulcinella Engros, pe care o considerăm o soluție rapidă, directă și prietenoasă pentru clienții B2B”, a declarat Sergiu Diaconu, CEO Dulcinella Group.

Până la finalul anului, compania are în plan să deschidă 5 locații angro, în București, Brașov și Cluj.

Din suprafața standard de 150 mp a fiecărei locații, aproximativ 100 mp vor fi dedicați camerei frigorifice cu depozitare inteligentă la -18°C, iar restul vor fi transformați în zonă de showroom, unde potențiali noi clienți pot lua contact direct cu produsele, și în spațiu de preluare comenzi.

Rețeaua se așteaptă ca noile locații să contribuie în total cu cel puțin 1,5 milioane EUR anual la cifra de afaceri, odată ce ating maturitatea operațională. Pe termen mediu, aceste locații se așteaptă să aducă între 15 și 20% din cifra de afaceri totală a grupului. Totodată, locațiile angro vor crea noi locuri de muncă, pentru rolurile de gestiune, vânzare și logistică.

Noua marcă proprie Dulcinella: Kombucha Green Roots

A doua linie nouă de afaceri este marca proprie Kombucha Green Roots, dezvoltată anul acesta de One Million Green Roots, o companie nou înființată, parte a grupului Dulcinella. Băutura este produsă în Slovenia, la o fabrică de renume desemnată „Cel mai bun producător de Kombucha din Uniunea Europeană în 2024”.

Kombucha este o băutură fermentată pe bază de ceai, obținută prin fermentarea ceaiului negru cu ajutorul unei simbioze de bacterii și drojdii. În timpul fermentației, culturile vii de microorganisme consumă zahărul folosit în producție și îl transformă în acizi organici, probiotice și vitamine.

Kombucha Green Roots este produsă din ingrediente naturale și are 7 sortimente și arome diferite: Hoppy Hour, cu lămâie și hamei; Tropically, cu ananas și nucă de cocos; Fruits and Roots, cu zmeură și hibiscus; Beach Please, cu mentă și lămâie; Ice Tea, cu aromă de piersică; Retro Cola, cu scorțișoară și lămâie; și Cold Brew, băutură pe bază de cafea rece și ceai negru.

Rețeaua se așteaptă la vânzări de 500.000 EUR, reprezentând 5% din veniturile grupului.

În acest moment, grupul românesc a dezvoltat 4 linii de business:

produse finite de patiserie și cofetărie;

semifabricate pentru cofetării și patiserii (coji de eclere și mini eclere, coji de choux și mini choux, pandișpan, blaturi de tort și ruladă, coji de New York Rolls);

marca proprie Kombucha Green Roots;

rețeaua Dulcinella Engros.

Primul trimestru din 2025 a înregistrat o creștere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut. La obținerea rezultatelor au contat atât extinderea în zona de comerț, în mall-uri și zone premium, cât și noile parteneriate B2B încheiate. În plus, exportul, noile francize și integrarea unor produse pe noi, precum Kombucha Green Roots, au avut un impact pozitiv asupra cifrei de afaceri, explică grupul.

„Este cea mai bună evoluție a Q1 din istoria noastră. Ambiția noastră este să devenim lider regional pe cofetărie & patiserie artizanală, cu rețea complet integrată și un portofoliu de produse care răspunde nevoilor de azi, dar și de mâine. Dacă menținem ritmul actual, estimăm o creștere de peste 25% la nivelul întregului an, față de prognoze”, a spus Sergiu Diaconu.

Dulcinella se așteaptă ca prin deschiderea locațiilor angro și extinderea francizelor să depășească cifra de afaceri de 10 milioane EUR preconizată pentru 2025.