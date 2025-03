Ciocolată cu mămăligă picantă, zeamă de varză sau ardei copt: Cum arată „colecția de primăvară” a ciocolatierilor români

Weekendul acesta se desfășoară a cincea ediție a festivalului Chocolate Saga, la Sala Palatului, în București, la care ciocolateriile din România își prezintă cele mai noi inovații în industria dulce.

La evenimentul de lansare, la care StartupCafe.ro a fost prezentă, au participat mai mulți ciocolatieri, printre care și Marinel Bejan, unul dintre ultimii 4 finaliști World Chocolate Masters.

Acesta a prezentat, în premieră, praline de ciocolată roz cu kefir și zeamă de varză.

Totodată, au fost prezenți și ciocolatierii Aura Tomescu și pralinele ei de ciocolată cu bere Leffe, Vlad Niculescu și pralinele sale cu ciocolată dublu-fermentată cu maia, praline cu grapefruit și piper timut, dar și Bianca Catanade la Five Graces, care a venit la eveniment cu ciocolată cu fructul-pasiunii și violete de Parma.

„ Am început în 2011, când nu exista o piață a ciocolatei, toată lumea se uita super-ciudat la mine când vorbeam de fluiditatea ciocolatei. Acum este o piață foarte variată de produse, ceea ce este un câștig și pentru noi, și pentru dumneavoastră, pentru că fiecare dintre noi vrem să descoperim ceva cât mai interesant și cât mai special. Noi venim la târg cu pralinele cu bere Leffe, o bere foarte amară, care în combinație cu ciocolata, are o textură foarte cremoasă și un post-gust foarte bun ”, a spus Aura Tomescu, ciocolatier din Brașov.

Elena Pavel, fondatoarea Sweeteria, a venit cu tablete noi de ciocolată fără zahăr, cu plante aromatice și medicinale. „Anul acesta, am hotărât cu o prietenă, profesor la Facultatea de Biologie de la Universitatea de Științele Vieții "Ion Ionescu de la Brad" din Iași cu doctorat în plantele medicinale și aromatice, și cu studenții dumneaei, să aducem și efectele fitoterapeutice ale plantelor medicinale și aromatice pe lângă antioxidanții și fericirea pe care ne-o aduce ciocolata în mod uzual”.

Aceasta a adus două variante de ciocolată albă, două variante de ciocolată cu lapte și două cu ciocolată amăruie, dintre care se remarcă sortimentele de ciocolată amăruie cu rozmarin și coacăze, ciocolată cu lapte, verbină și lămâie și ciocolată albă cu busuioc și căpșuni.

Kinga Dicoi, ciocolatieră și fondatoarea Ingres Chocolate, spune că s-a inspirat pentru noile sale ciocolate din salatele sale preferate, de ardei copt și de sfeclă roșie. În plus, ea a mai venit și cu ciocolată „explozivă”, cu puțin dioxid de carbon în zahăr. Ștefan Negoiță de la Choco Fashion spune că folosește mentă, miere, zmeură, tei și alte produse românești în sortimentele lor de ciocolată și că, de mâine, va fi disponibilă ciocolata Sakura, cu flori de cireș, la standul ciocolateriei din festival.

George Cristian de la Chocoholics a prezentat un sortiment de praline de ciocolată cu mămăligă picantă și prune.

„Dacă anul trecut a fost pe val ciocolata Dubai, pe care am gustat-o și inclusiv am încercat să o facem toți acasă, anul acesta am răspuns provocării și, pentru că noi românii avem mămăliga, pe care o mâncăm cu orice, cu sarmale, cu ciorbă, de ce să n-o mâncăm și cu ciocolată? Am îndrăznit să creem o pralină cu mămăligă picantă și cu prune. Inspirația a mers mai departe și am mai creat o pralină cu caramel și popcorn, dar și un fel de snack tip „honeycomb”, cu miere, zahăr și ciocolată neagră” – George Cristian.