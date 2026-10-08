Actualizarea CAEN Rev.3: Ce se întâmplă dacă un cod CAEN nu reflectă activitatea firmei (avocați)

Firmele care nu au reușit să-și actualizeze codurile CAEN până la 25 septembrie 2026 mai au timp să o facă până la 1 aprilie 2027, termenul fiind prelungit prin HG nr. 788/2026. Un cabinet de avocatură a realizat acum o analiză în care explică antreprenorilor ce se întâmplă dacă un cod CAEN nu reflectă activitatea firmei.

Firmele, PFA și alți profesioniști pot folosi cele 6 luni pentru verificarea corespondenței CAEN Rev.2 - CAEN Rev.3, atât pentru activitatea principală, cât și pentru activitățile secundare, punctează societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și aociații.

„O firmă care alege un cod CAEN necorespunzător poate întâmpina dificultăți la autorizare sau la accesarea anumitor finanțări. Dacă neconcordanța este însoțită de desfășurarea unei activități fără autorizările cerute de lege, controalele autorităților pot conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația relevantă. Simpla eroare de încadrare nu atrage automat aceste sancțiuni. În cazul firmelor nou-înființate, alegerea codurilor CAEN trebuie să pornească de la activitățile pe care antreprenorii intenționează să le desfășoare efectiv”, spun avocații.

Redăm în continuare analiza avocaților:

Coduri CAEN. Ce se întâmplă dacă un cod CAEN nu reflectă activitatea firmei?

„Persoanele care desfășoară activități care nu corespund codurilor CAEN alese pot fi sancționate, dacă fapta întrunește condițiile unei activități economice ilicite prevăzute de art. LVI alin. (4) și (9) din Legea nr. 296/2023, cu amenzi cuprinse între:

5.000-35.000 lei pentru persoane juridice

2.000- 15.000 lei pentru persoane fizice

În aceste situații, art. LVI alin. (10) din Legea nr. 296/2023 prevede confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, precum și a sumelor de bani și bunurilor dobândite prin săvârșirea acesteia. Desfășurarea activității fără autorizările necesare poate conduce și la suspendarea acesteia, dacă legislația aplicabilă domeniului prevede această măsură. Aceste sancțiuni nu se aplică automat pentru simpla alegere greșită a unui cod CAEN.

Dispozițiile legii 296/2023 prevăd confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție, precum și a banilor și bunurilor dobândite prin săvârșirea acesteia. Atribuirea unui cod care nu nu reflectă corect activitatea prestată poate duce la suspendarea activității, cu mențiunea că această măsură se aplică doar dacă legislația aplicabilă domeniului permite.

Astfel de situații pot fi prevenite dacă codurile alese reflectă cât mai bine obiectul de activitate al firmei.

CAEN Rev.3 vs. CAEN Rev.2: tabel comparativ al principalelor modificări

Făcând o scurtă comparație între versiunile de cod CAEN, respectiv CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3, versiunea ce a intrat în vigoare începând cu ianuarie 2025 reflectă mai bine realitățile economice actuale, întrucât au fost adăugate coduri CAEN specifice. În privința codurilor CAEN ce au suferit modificări, acestea au fost detaliate, agregate sau recodificate.

Coduri CAEN Rev. 3 agregate 2026: unde se regăsesc activitățile?

Prin agregare se înțelege comasarea mai multor coduri distincte existente în versiunea anterioară a clasificării într-un singur cod nou. Scopul acestui demers este de a elimina codurile CAEN similare și reunirea acestora într-un singur cod.

Un exemplu de agregare în CAEN Rev.3 este reunirea activităților încadrate anterior la codurile 2051 (Fabricarea explozivilor), 2052( Fabricarea cleiurilor) și 2053(Fabricarea uleiurilor esențiale) în clasa 2059 (Fabricarea altor produse chimice n.c.a). Astfel, activități care aveau coduri distincte în CAEN Rev.2 sunt cuprinse acum într-o singură clasă. Agregarea reprezintă o reorganizare a clasificării, nu dispariția activităților respective.

Un alt exemplu de agregare privește industria mobilei. Codurile CAEN Rev.2 3101 (Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine), 3102 (Fabricarea de mobilă pentru bucătării), 3103( Fabricarea de saltele și somiere) și 3109 (Fabricarea de mobilă n.c.a.) au fost reunite în CAEN Rev.3 sub codul 3100 – Fabricarea de mobilă. Astfel, noua clasificare grupează într-o singură clasă activitățile anterior diferențiate în funcție de tipul mobilierului fabricat.

Identificarea codului corespondent în CAEN Rev.3 este punctul de plecare al actualizării. Urmează verificarea activităților pe care noua clasă le include sau le exclude și a concordanței acestora cu serviciile ori produsele oferite de firmă.

Coduri CAEN detaliate în Rev.3: când unui cod vechi îi corespund mai multe coduri noi?

Prin detaliere se înțelege faptul că un cod CAEN a fost divizat în mai multe coduri noi pentru a reflecta într-un mod mai concret unele activități economice.

În CAEN Rev.3, unele clase au fost detaliate. Spre exemplu, activitățile cuprinse în clasa 4120 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale din CAEN Rev.2 au fost repartizate în CAEN Rev.3, în funcție de specificul lor, astfel: 4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. și 9130 – Activități de conservare, restaurare și alte activități-suport pentru patrimoniul cultural.

Coduri CAEN Rev. 3 recodificate. Ce activități au fost reclasificate?

CAEN Rev.3 vs. CAEN Rev.2. Prin recodificare se înțelege atribuirea unui nou număr fără ca domeniul de activitate să se schimbe. Această modificare poate apărea în situațiile în care o activitate se reclasifică într-o altă categorie, însă în esență are aceeași semnificație, după cum urmează:

De asemenea, au fost și situații în care unele clase au fost recodificate. Practic, le-a fost atribuit un nou număr fără ca domeniul de activitate să se schimbe. Această modificare poate apărea în situațiile în care o activitate se reclasifică într-o altă categorie, însă în esență are aceeași semnificație.

„Adaptarea la noile coduri CAEN nu este doar o cerință legală, ci și un pas strategic pentru orice afacere. Ignorarea termenului de conformare poate bloca dezvoltarea companiei, iar acest risc poate fi evitat prin consultanță juridică adecvată”, a declarat Dr. Av. Radu Pavel, avocatul coordonator al Societății românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

Oficiul Registrului Comerțului oferă metode alternative la cea clasică de depunere a documentelor la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială este stabilit sediul firmei și anume, depunerea documentelor prin poștă sau online pe portalul de servicii al ONRC. În cazul în care persoana juridică optează pentru completarea și transmiterea documentelor prin intermediului portalului, este important de menționat faptul că acestea vor trebui semnate folosind semnătura electronică.

Așadar, modificarea codului CAEN poate interveni oricând pe parcursul existenței unei entități juridice sau persoane fizice autorizate, iar procedura nu ar trebui să fie una dificilă atât timp cât sunt respectate toate prevederile din Legea societăților nr. 31/1990. Totuși, asistența juridică și reprezentarea oferită de un avocat înregistrare mențiuni ONRC sau avocat registrul comerțului oferă siguranța că toate documentele sunt actualizate și depuse în termenele specifice.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, noile reglementări referitoare la actualizare cod CAEN aduce o adaptare esențială la lumea afacerilor aflată într-o continuă dezvoltare și oferă un cadru legislativ mai prietenos, creând, în același timp, și oportunități semnificative pentru deschidere firme în România.

Apariția unor noi coduri CAEN creează un mediu mai atractiv pentru investiții, încurajând viitorii antreprenori să facă demersurile necesare pentru înființare SRL în domenii cu potențiale ridicat de dezvoltare”.