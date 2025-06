70 de liceeni din București, participanți la sesiuni de orientare profesională, organizate de JA România

70 de elevi din liceele din București au participat, în mai și în iunie 2025, la proiectul „Abilități pentru succes în carieră și business”, organizat de Junior Achievement (JA) România, în urma căruia aceștia au participat la activități aplicate și au colaborat cu specialiști din business și IT, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Proiectul, adresat tinerilor de peste 16 ani, include mai multe activități, care îi ajută să își dezvolte cunoștințele și abilitățile necesare în antreprenoriat și diverse domenii de carieră.

Elevii și profesorii participanți au avut la dispoziție resurse educaționale pe platforma JA Learn, la webinare pe diferite teme de interes, sesiuni de tip dezbatere, sesiuni de mentorat și la feedback pentru proiecte antreprenoriale.

La finalul lunii mai, 35 de elevi de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Liceul Teoretic Traian, Liceul Teoretic Dante Alighieri, Colegiul Național Spiru Haret, Liceul Teoretic Decebal și Liceul Teoretic Nicolae Iorga au participat la workshopul Innovation Day, organizat la sediul Accenture România.

Provocarea adresată elevilor a fost: „Propuneți o soluție alimentată de inteligență artificială, care rezolvă o problemă reală cu care se confruntă o comunitate locală sau un grup defavorizat” .

Lucrând în echipe, alături de 6 voluntari ai companiei, elevii au propus idei precum:

un asistent digital pentru vârstnici ;

; soluție pentru nevăzători ;

; un dispozitiv inteligent pentru orientare ;

; un ghid educațional personalizat ;

; platformă de învățare adaptivă ;

; soluție pentru transport urban incluziv.

În plus, la începutul lunii iunie, 35 de elevi de la Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu, Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza și Colegiul Tehnic Iuliu Maniu au participat la o nouă ediție Ask the Expert, desfășurată la sediul Accenture din București.

Sub îndrumarea a 7 voluntari, activitatea a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi domenii de carieră, noi roluri profesionale și pașii necesari pentru a accesa locuri de muncă în industria tech și nu numai.

În cadrul competiției naționale JA de antreprenoriat Gen-E 2025, reprezentanții companiei au participat în juriu, la cele două secțiuni, Elevi și Studenți și au acordat Innovation Award pentru două echipe care au propus soluții tehnologice cu impact în comunitate: