„WLTR al nostru nu pleacă în Germania, nu bea, nici nu mănâncă”. Robot-zidar, adus în premieră în România, la București

HP lansează primul dispozitiv pentru tehnologia Google de videoconferințe 3D

Gigantul IT HP lansează Dimension, un dispozitiv care are tehnologia Google Beam, anterior cunoscută ca Project Starline, de videoconferințe 3D, potrivit The Verge. HP Dimension are un ecran de câmp luminos (light field display) de 65 inch, cu șase camere în interiorul ramei, care compun o imagine 3D realistă a persoanei cu care utilizatorii vorbesc...