Un business agricol de aproape 50 de milioane de lei. Cum a ajuns Agro Chirea să investească în senzori, automatizare și propria energie

Agro-Chirea SRL, compania agricolă din Rusănești, județul Olt, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 49,7 milioane de lei și un profit net de 5,29 milioane de lei. Businessul a crescut cu aproape 18% într-un an și are 72 de angajați, potrivit ultimului bilanț depus la Ministerul Finanțelor.

În spatele cifrelor este un model de business construit în jurul integrării mai multor activități agricole. Grupul lucrează aproximativ 4.000 de hectare, produce o parte dintre furajele folosite în fermă, are propria infrastructură de irigații și produce energie din biogaz și panouri fotovoltaice. Ferma de lapte are aproximativ 680 de vaci la muls și o producție medie de circa 36 de litri pe vacă pe zi.

Agro Chirea este și unul dintre partenerii pe termen lung ai Danone în România, relația dintre cele două companii datând din 2009. În această toamnă, ferma din Rusănești a găzduit conferința anuală a fermierilor parteneri Danone, unde s-a discutat despre tehnologie, productivitate, agricultură regenerativă și investițiile necesare pentru modernizarea fermelor.

Investițiile au început cu fonduri europene

Agro Chirea a fost înființată în 1999, iar dezvoltarea companiei a accelerat odată cu primele proiecte de investiții.

În 2006, firma a accesat aproximativ 220.000 de euro prin programul SAPARD pentru achiziția de utilaje agricole. Ulterior, prin FEADR, a urmat un proiect de aproximativ 1,6 milioane de euro pentru dezvoltarea fermei de vaci de lapte.

În 2017, compania lucra 2.400 de hectare, avea aproximativ 700 de bovine și livra circa șase tone de lapte pe zi către Danone. Atunci, Florin Chirea descria parteneriatele comerciale stabile drept „motorul afacerii”.

Astăzi, suprafața exploatată a ajuns la aproximativ 4.000 de hectare, iar numărul vacilor aflate la muls este de aproximativ 680.

Unde intră tehnologia într-o fermă cu sute de animale

Una dintre problemele unui business zootehnic de această dimensiune este cantitatea foarte mare de informație care trebuie urmărită zilnic.

La Rusănești, fiecare vacă este monitorizată cu ajutorul unui senzor. Sunt colectate informații despre mișcare, timpul petrecut la hrană, rumegare, producția de lapte, durata mulsului și reproducție.

Pentru companie, miza este una de management.

„Trebuie să știi, să ai informația, ce deții, unde te situezi, ca să poți să crești. Altfel, fără acest sistem de management, nicio șansă ca o fermă de vaci de lapte să devină profitabilă”, spune Florin Chirea, patronul Agro Chirea.

Datele culese permit companiei să urmărească individual sute de animale și să identifice mai repede problemele care pot afecta producția de lapte sau reproducția vacilor.

Automatizarea este folosită și în noul grajd pentru viței, unde hrănirea este controlată printr-un sistem dedicat. Pentru companie, este o investiție cu efect pe termen lung: vițeii crescuți astăzi vor intra ulterior în efectivul productiv.

Integrarea reduce dependența de furnizori externi

Un alt element important al modelului Agro Chirea este integrarea. O parte dintre culturile obținute pe cele aproximativ 4.000 de hectare sunt folosite pentru hrănirea animalelor. Grupul are propriile instalații pentru procesarea boabelor de soia și a semințelor de floarea-soarelui și rapiță, și își produce astfel o parte dintre furajele proteice.

Aproximativ jumătate din terenuri sunt irigate. Compania folosește atât irigații subterane, cât și instalații de mari dimensiuni cu brațe mobile.

Același principiu este aplicat și energiei.

Ferma are o stație de biogaz care valorifică inclusiv gunoiul de grajd și un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 200 kWp. Instalația solară are 672 de panouri și două invertoare de câte 100 kW.

Pentru un business în care instalațiile de muls, răcirea, ventilația, pompele și celelalte echipamente funcționează zilnic, energia este un cost operațional important. Investițiile proprii în producție reduc expunerea la variațiile acestui cost.

Ce câștigă Danone dintr-o fermă în care investește

Danone lucrează în România cu 22 de ferme și 70 de gospodării partenere și procesează anual aproximativ 63 de milioane de litri de lapte proveniți de la acestea. În ultimii trei ani, compania a investit peste 750.000 de euro în proiecte destinate fermelor partenere, inclusiv în zona sănătății și bunăstării animalelor și a reducerii emisiilor.

Pentru un procesator, avantajul unei ferme care investește în tehnologie este legat direct de predictibilitate: volumul de lapte, calitatea și capacitatea furnizorului de a menține standardele pe termen lung.

„În ultimii ani am văzut o profesionalizare accelerată a fermelor partenere. Fermierii au investit masiv în genetică, în bunăstarea și confortul animalelor, în instalații moderne de muls și răcit, dar mai ales în ultimul timp în digitalizare și managementul informațiilor”, spune Cătălin Andreica, Head of Milk Acquisitions Danone România.

Danone a lansat în 2025 și Milk Academy, un program prin care fermierii parteneri au acces la expertiză și training în domenii precum managementul efectivelor, administrarea fermei, solul sau gestionarea gunoiului de grajd. Relația dintre Danone și Agro Chirea durează de peste 15 ani, perioadă în care ferma și-a extins suprafața, efectivul de animale și infrastructura tehnologică.

Pentru Agro Chirea, rezultatul este un business agricol care a ajuns în 2025 la aproape 50 de milioane de lei cifră de afaceri. Pentru Danone, investițiile partenerului din Rusănești se traduc într-un furnizor capabil să livreze constant materia primă necesară unei fabrici care produce aproximativ 1,5 milioane de pahare de iaurt pe zi. De asemenea, este evident că doar cu astfel de parteneri profesioniști se poate obține laptele bun din care se face iaurtul bun.

Articol susținut de Danone