UiPath Foundation a obținut aprobare de la Ministerul Educației pentru un opțional de literație în inteligență artificială

La inițiativa UiPath Foundation, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat programa școlară pentru prima disciplină opțională din oferta națională dedicată literației în inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Programa „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală” este concepută pentru orice licean, indiferent de profil sau specializare, și nu presupune cunoștințe anterioare de programare. Aceasta pune bazele literației în IA, oferind cadrul pentru înțelegerea critică a modului în care funcționează inteligența artificială, importanței autonomiei și capacității de decizie umană, impactului social, evaluării critice a rezultatelor generate prin IA, protejării datelor și folosirii tehnologiei în mod responsabil.

Fiecare liceu poate decide includerea disciplinei de literație IA în oferta sa anuală, în urma unui proces de consultare și aprobare la nivelul școlii.

După lansarea curriculumului AI Generation, deja adus la clasă în 37 de licee și ajuns la peste 3.700 de elevi, fundația companiei româno-americane este inițiatorul demersului care a dus la aprobarea programei școlare dedicate literației în IA, de către Ministerul Educației și Cercetării.

„Ne bucurăm să fim inițiatorii primei programe naționale de disciplină opțională pentru învățământul liceal dedicată literației în inteligență artificială și să oferim liceelor din toată țara un curriculum gratuit pe o temă de actualitate. Schimbarea esențială de perspectivă vine din faptul că inteligența artificială nu este abordată doar ca tehnologie sau competență pur tehnică, ci din unghiul de alfabetizare de bază relevantă pentru viitorul tuturor elevilor de liceu din România. Prin AI Generation avem deja experiența și resursele educaționale necesare pentru a sprijini implementarea sa la clasă în cel mai scurt timp posibil și în cel mai eficient mod cu putință. În același timp, oferim sprijin profesorilor de liceu, indiferent de materia pe care o predau, în dobândirea de competențe necesare pentru a transforma alfabetizarea IA într-o realitate pentru toți liceenii”, a declarat Raluca Negulescu-Balaci, directoare executivă UiPath Foundation.

Profesorii pot utiliza resursele gratuite puse la dispoziție de fundație, curriculum recomandat ca resursă pentru implementare.

Resursele complete din cadrul AI Generation sunt disponibile gratuit AICI.

Programa completă pentru opționalul „Inteligența artificială (IA) și cetățenia digitală” este disponibilă AICI: