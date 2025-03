Tech Catalyst revoluționează orașele – Glovo premiază cele mai bune aplicații pentru orașe inteligente

Glovo, platforma multi-categorie care oferă acces la o varietate mare de produse, în parteneriat cu CITI Cluster, catalizator de inovare inițiat de Politehnica București, dă startul înscrierilor la Tech Catalyst: Sparking Urban Innovation. Competiția își propune să stimuleze dezvoltarea de soluții digitale pentru orașe mai inteligente, prin aplicații mobile. Până pe 2 iunie, dezvoltatorii pot înscrie atât propuneri de aplicații, cât și soluții deja funcționale, având șansa de a câștiga premii în valoare totală de 8.000 euro.

Elevi, studenți, start-up-uri tech și ONG-uri interesate de inovații pentru orașe inteligente se pot înscrie în competiție cu aplicații din domenii precum mobilitate, logistică, integrare între aplicații, e-commerce, fintech și lifestyle, cu soluții ce aduc tehnologia mai aproape de nevoile orașelor. Înscrierea este gratuită, deschisă la nivel național și se realizează prin completarea formularului disponibil pe pagina competiției până pe 2 iunie 2025.

„Glovo s-a născut pornind de la viziunea de a face orașele mai accesibile și eficiente, oferind acces rapid consumatorilor la orice au nevoie în orașul lor, prin intermediul platformei noastre. Fiind o companie de tehnologie, am inovat, am muncit mult, dar am primit și sprijin pe parcurs. Tinerii antreprenori au nevoie de un mediu favorabil pentru a reuși, iar ecosistemul tech din România trebuie să le ofere exact acest lucru, prin acces la capital, inițiative guvernamentale și mentorat. Competiția Tech Catalyst își propune să contribuie la accelerarea dezvoltării start-up-urilor din România.”, a declarat Sacha Michaud,Co-Fondator Glovo, prezent în România pentru lansarea competiției.

După etapa de înscrieri online, jurații vor evalua aplicațiile înscrise în funcție de relevanța pentru nevoile urbane locale, inovație – originalitate și inovație tehnologică, capacitatea aplicației de a fi integrată cu sisteme și servicii deja existente, fezabilitatea modelului de business și impactul proiectului în comunitate. Câștigătorii vor fi anunțați în luna iunie, în cadrul competiției din acest an fiind acordate 3 premii:

Cea mai bună aplicație deja funcțională, premiată cu 3.000 EUR

Cea mai bună idee de aplicație, premiată cu 3.000 EUR

Premiul juriului - un proiect pe care comisia de jurați îl consideră promițător în ceea ce privește impactul asupra comunității, premiat cu 2.000 EUR.

De asemenea, toate cele 3 echipe câștigătoare vor participa, în septembrie, la Glovo Tech Week în Barcelona, un eveniment anual unde vor avea oportunitatea de a participa la sesiuni de mentorat alături de liderii Glovo și de a-și prezenta proiectele în cadrul unor evenimente dedicate dezvoltării propriilor startup-uri.

Prima ediție Tech Catalyst din România va fi jurizată de către experți în tehnologie, mai multe detalii despre aceștia urmând a fi disponibile în curând pe citicluster.upb.ro/ro/tech-catalyst-2025.

Lansată pentru prima dată în România, Tech Catalyst este o competiție dezvoltată de Glovo, având deja ediții la activ în țări precum Ucraina și Maroc. Inițiativa subliniază angajamentul companiei de a sprijini noua generație de antreprenori, de a stimula transformarea digitală și de a crește competitivitatea startup-urilor din România.

În România, competiția este derulată în parteneriat cu CITI Cluster, catalizator de inovare în domeniul smart city, inițiat de către Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, care funcționează pe modelul triple helix și creează un cadru de colaborare între mediul academic, autorități și sectorul privat pentru dezvoltarea de soluții sustenabile dedicate orașelor inteligente.

Despre Glovo

Glovo este o aplicație multi-categorie inovatoare care conectează utilizatorii cu companii și curieri, oferind servicii la cerere de la restaurante locale, băcănii și supermarketuri, precum și de la diverse magazine specializate. Viziunea Glovo este de a construi cea mai mare piață online pentru a oferi tuturor acces la orice în orașul lor în câteva minute. Înființată în 2015 în Barcelona, compania este prezentă în 23 de țări din Europa, Asia Centrală și Africa.

