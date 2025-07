Studenții pasionați de tehnologie pot participa la un program în China, organizat de Huawei

Studenții pasionați de tehnologie se pot înscrie pentru a participa la un program de pregătire care are loc în China, organizat de Huawei, în cadrul căruia vor asista la cursuri de formare, concursuri și diferite activități, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI până la data de 3 august 2025.

Seeds for the Future este inițiativa Huawei aduce împreună an de an sute de studenți din întreaga lume.

Anul acesta, programul se desfășoară în China în perioada 15-19 septembrie, în Shenzhen, unde se află sediul central Huawei Technologies, și Dongguan.

Procesul de selecție a candidaților se desfășoară în mai multe etape. După analiza documentelor încărcate alături de formularul online de către candidați, urmează susținerea unui interviu online, în limba engleză, cu echipa organizatoare a programului. În urma întregului proces de selecție, vor fi aleși 8 finaliști din România și Republica Moldova care vor pleca în China pentru a urma programul.

Participanții vor lua parte la o serie de ateliere dedicate domeniului IT&C, abordând teme precum inteligența artificială, rețelele 5G, energia verde sau cloud computing. În plus, vor beneficia de sesiuni interactive menite să dezvolte competențe esențiale, precum vorbirea în public, leadership-ul, lucrul în echipă și gândirea strategică.

Candidații selectați vor avea, de asemenea, oportunitatea de a participa la proiectul de antreprenoriat Tech4Good, conceput pentru a ajuta tinerii să învețe despre cele mai recente tendințe în digitalizare și să exploreze modul în care aceste tehnologii pot aborda probleme sociale comune, având totodată un potențial comercial.

În România, programul Seeds for the Future este organizat începând din 2014 și a contribuit până în prezent la formarea a peste 300 de studenți pasionați de IT&C și interesați să descopere cultura chineză dintr-o perspectivă directă, spun organizatorii.

De-a lungul celor 18 ani de existență pe plan global, programului Seeds for the Future i s-au alăturat 141 de țări, oferind oportunități de învățare pentru peste 18.000 de studenți la nivel global.