Startup-ul românesc Rayscape atrage peste 260.000 EUR finanțare de la investitorii Growceanu

Firma românească de biotehnologie Rayscape a obținut o finanțare de 263.568 EUR de la 114 investitori de tip business angels prin platforma Growceanu, bani care fac parte dintr-o rundă de investiții mai amplă, aflată în desfășurare, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Rayscape dezvoltă soluții AI pentru imagistica medicală, destinate sprijinirii medicilor în analiza imaginilor radiologice. Capitalul atras va fi folosit pentru extinderea echipei comerciale în mai multe piețe europene, creșterea notorietății brandului și susținerea creșterii accelerate a companiei. Rayscape urmărește astfel să își consolideze poziția în Europa în domeniul inteligenței artificiale pentru imagistica medicală.

Pentru companiile de tehnologie medicală, creșterea presupune un parcurs exigent: dezvoltarea produselor, validare și integrare în practica medicală. Soluțiile Rayscape sunt utilizate în prezent în peste 300 de locații clinice din 18 țări. Noua finanțare susține trecerea la următorul nivel de scalare, spune startup-ul.

„Economia viitorului trebuie finanțată în prezent. Înainte să devină exemple de competitivitate, companiile au nevoie de capital pentru dezvoltare, pentru oameni și pentru acces la clienți. Prin Growceanu, construim o legătură între aceste nevoi și investitorii individuali care vor să aloce o parte din portofoliu companiilor private, înțelegând riscurile pe care și le asumă. Le mulțumesc investitorilor Rayscape pentru încredere și colegilor mei pentru munca de zi cu zi la platformă și la credibilitatea Growceanu”, declară Adrian Erimescu, CEO Growceanu.

„Le mulțumim investitorilor care ni s-au alăturat prin Growceanu pentru încrederea acordată. Această finanțare ne permite să ne extindem mai rapid prezența comercială în Europa și să fim mai aproape de spitalele și centrele de imagistică cu care lucrăm, în tot mai multe țări. Vom reveni cu detalii despre runda completă la momentul finalizării acesteia”, declară Ștefan Iarca, CEO și co-fondator Rayscape.

Despre Rayscape s-a mai scris pe StartupCafe.ro, încă de când se numea XVision. Acesta a fost înființat în 2018 de echipa Mindfully Technologies, de la Universitatea Politehnică Timișoara, formată din studenții Bogdan Bercean, Cristian Avramescu, Ștefan Iarca şi Andrei Tenescu, sub coordonarea profesorului Sebastian Fuicu. Atunci au obținut investiții de la un angel investor, Ciprian Man, și de la fondul de investiții GapMinder, care au intrat în firmă ca asociați.

În 2019, XVision a ajuns până în finala Changeneers, competiție susținută de Samsung și Impact Hub, pentru inovatorii din România. 3 ani mai târziu, în 2022, startup-ul și-a schimbat numele din XVision în Rayscape, iar în 2024, echipa a obținut o finanțare de 500.000 EUR după ce a câștigat cohorta acceleratorului Rubik Garage din acel an.