Un startup AI lansat de 2 turci a ajuns să valoreze 16 miliarde dolari în numai 5 ani

Doi turci au fondat un startup de infrastructură de inteligență artificială în anul 2021, iar acum valorează 16 miliarde dolari, în urma unei finanțări de 1,3 miliarde dolari.

Startup-ul fal a strâns banii pentru runda de Serie F de la Bessemer Venture Partners, cu participarea NVIDIA, Sound Ventures, HOF Capital și T. Rowe Price. În același timp, firma anunțat și o investiție de Serie E de 350 milioane dolari, condusă de Sequoia Capital și derulată în aprilie 2026.

Împreună, rundele de investiții aduc 1,65 miliarde dolari în fal, care dezvoltă infrastructură pentru media generativă. Banii vor fi folosiți pentru extinderea infrastructurii de inferență AI și a echipei, dar și pentru dezoltarea tehnologiei generative.

„Aceste runde și investitori finanțează activitatea în întregul ecosistem fal în 2027 și oferă echipei noastre spațiu pentru a urmări noi cercetări și noi forme de creație”, scrie startup-ul într-un anunț.

Valoarea companiei s-a dublat, astfel, de la 8 miliarde dolari în luna aprilie 2026, la 16 miliarde dolari, potrivit Bloomberg, citată de Tech.eu.

fal a fost fondat în anul 2021 de Burkay Gur și Gorkem Yurtseven, doi antreprenori de origine turcă, care s-au întâlnit în San Francisco. Înainte de a fonda startup-ul, Burkay lucra la Coinbase, iar Gorkem la Amazon.

Platforma permite altor firme din divertisment, gaming, comerț electronic, marketing și publicitate să integreze inteligență artificială generativă în fluxurile lor de lucru. În total, fal a strâns finanțări de 2 miliarde dolari, potrivit datelor Crunchbase.