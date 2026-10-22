Salt Bank lansează primul său card de credit, înainte de Black Friday

Salt Bank lansează primul său card de credit, chiar înainte de Black Friday, și aduce o funcționalitate unică pe piața bancară din România: posibilitatea de a transforma în rate chiar și cumpărăturile deja făcute, inclusiv cele achitate cu cardul de debit sau direct din contul curent.

Cardul poate fi folosit oriunde în lume, online sau în magazine fizice, fără să depindă de o listă de comercianți parteneri, și vine cu o perioadă de grație de până la 54 de zile. În plus, până pe 20 ianuarie 2027, clienții au la dispoziție opțiunea de a împărți cumpărăturile eligibile în 12 rate fără dobândă.

Ai plătit deja? Încă te poți răzgândi.

Un client care a făcut deja o cumpărătură cu cardul de debit, dar ulterior decide că ar prefera să împartă suma în mai multe rate, poate face acest lucru cu noul card de credit Salt.

Tot ce trebuie să facă este să selecteze o tranzacție eligibilă din contul curent și să o mute pe cardul de credit. Suma aferentă revine în contul său curent, iar valoarea tranzacției este transferată pe cardul de credit, de unde clientul o poate rambursa apoi în rate, chiar și fără dobândă în condițiile ofertei valabile până pe 20 ianuarie 2027. Costul este de doar 5 lei pentru fiecare tranzacție mutată de pe debit pe credit.

Opțiunea este disponibilă pentru tranzacțiile de minimum 100 de lei, efectuate cu cel mult 30 de zile înainte de momentul mutării.

Practic, clienții nu mai trebuie să decidă întotdeauna înainte de cumpărătură cum vor să o plătească. Salt le oferă libertatea să ia această decizie și după.

12 rate fără dobândă. Oriunde în lume. Fără liste de magazine partenere.

Fie că vorbim despre un gadget nou, ceva pentru casă sau o achiziție pe care o au de ceva timp pe wishlist, cu noul card de credit Salt, clienții pot alege să își împartă cumpărăturile eligibile în 12 rate fără dobândă, opțiune disponibilă până pe 20 ianuarie 2027. Online sau în magazine fizice, în România sau în străinătate, fără să depindă de parteneriatele dintre bancă și comercianți.

Și totul în doar câteva minute. După decontarea plății, clienții selectează tranzacția din aplicația Salt și aleg planul de rate disponibil. În funcție de campaniile active, pot exista și alte opțiuni de rambursare, cu sau fără dobândă.

Noul card de credit Salt. Exact ce-ți trebuie de Black Friday.

Lansarea vine chiar înainte de Black Friday, una dintre cele mai așteptate perioade de shopping ale anului, când reducerile sunt o ocazie bună pentru cumpărături mai mari sau pentru achiziții pe care le-ai tot amânat. Iar noul card de credit Salt poate fi exact ce ai nevoie în această perioadă: mai multă libertate să profiți de ofertele care te interesează, fără să fie nevoie să achiți întreaga sumă deodată.

În plus, Black Friday vine adesea cu decizii luate pe moment. Poate găsești o ofertă bună și alegi să plătești direct din banii tăi, dar ulterior îți dai seama că ai prefera să păstrezi o parte din sumă disponibilă în cont. Noul card Salt îți oferă flexibilitate și în astfel de situații, fără să fie nevoie să anticipezi fiecare cheltuială.

Un card de credit cu tot ce trebuie. Și fără complicații inutile.

Noul card Salt poate fi folosit atât pentru plăți online, cât și în magazine fizice, în România sau în străinătate. Nu depinde de o listă de comercianți parteneri și vine cu o limită de credit între 2.000 și 30.000 de lei și zero comision de emitere a cardului digital. În plus, noul card vine și cu o perioadă de grație de până la 54 de zile, oferind clienților și mai multă flexibilitate în gestionarea cumpărăturilor.

Experiența este 100% digitală, de la solicitarea cardului până la administrarea lui. Direct din aplicație, clienții își pot consulta istoricul tranzacțiilor, pot identifica rapid plățile eligibile pentru rate și își pot urmări planurile de rambursare.

În plus, datele sensibile, precum numărul complet al cardului, codul CVV și data expirării, nu sunt afișate pe card, iar clienții au la dispoziție funcționalități de protecție și asistență pentru contestarea tranzacțiilor.

Iar dacă au întrebări sau întâmpină dificultăți, clienții pot apela oricând la echipa Care Center Salt, disponibilă 24/7, unde vor primi ajutor de la oameni-oameni, fără să fie nevoie să se deplaseze la bancă.

Toate detaliile despre produs, inclusiv termenii și condițiile aplicabile, pot fi consultate pe site-ul Salt Bank, aici.

Articol susținut de Salt Bank