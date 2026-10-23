România pregătește noi finanțări europene de 2,2 miliarde EUR pentru 2026-2027. Aproape 500 milioane EUR pentru firme, în următoarele două luni

România pregătește lansarea sau relansarea unor apeluri de finanțare în valoare totală de 2,9 miliarde EUR în perioada 2026-2027, dintre care 2,2 miliarde EUR reprezintă contribuția Uniunii Europene, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la solicitarea StartupCafe.ro.

Din calendarele publice de finanțare, StartupCafe.ro a identificat opt apeluri programate pentru noiembrie și decembrie 2026, cu bugete cumulate de aproape 500 milioane EUR, destinate inclusiv firmelor românești. Cele mai mari sume vizează întreprinderile inovatoare și investițiile în industria de apărare, dar sunt pregătite finanțări și pentru digitalizare, cercetare și tehnologii strategice.

Noile apeluri sunt finanțate prin programele Politicii de Coeziune 2021–2027, într-o perioadă în care România încheie implementarea investițiilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Peste 300 milioane EUR pentru firme inovatoare și investiții în industria de apărare

Cele mai mari două finanțări, cu bugete cumulate de aproape 320 milioane EUR, sunt prevăzute prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

Prima, în valoare de 203,3 milioane EUR, este destinată întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare. Din această sumă, aproximativ 157,9 milioane EUR sunt alocate regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 45,4 milioane EUR regiunii București-Ilfov.

Finanțarea urmărește sprijinirea companiilor care dezvoltă și introduc pe piață produse, servicii sau tehnologii inovatoare. Potrivit calendarului estimativ, depunerea proiectelor ar urma să înceapă la 15 decembrie 2026, cu termen-limită la 15 februarie 2027.

A doua linie de finanțare, de 116,6 milioane EUR, este destinată dezvoltării capacităților industriale pentru apărare. Programul se adresează atât IMM-urilor, cât și întreprinderilor mari și urmărește consolidarea capacităților de producție din acest sector.

Apelul este programat să fie lansat la 30 noiembrie 2026, iar depunerea proiectelor ar urma să continue până la 31 ianuarie 2027.

Alte 164 milioane EUR pentru digitalizare, cercetare și tehnologii strategice

În București-Ilfov, două apeluri cu bugete cumulate de 85 milioane EUR sunt pregătite pentru firme.

Cel mai mare, de 60 milioane EUR, vizează dezvoltarea tehnologiilor strategice, prin platforma europeană STEP. Finanțarea este destinată inclusiv IMM-urilor, întreprinderilor mari și organizațiilor de cercetare și dezvoltare. Calendarul regional indică lansarea în decembrie 2026.

Alte 25 milioane EUR sunt alocate transformării digitale avansate a microîntreprinderilor și IMM-urilor din București și Ilfov.

Firmele vor putea solicita finanțări pentru introducerea unor tehnologii și servicii digitale avansate, inclusiv sisteme informatice pentru administrarea afacerilor, aplicații web, automatizarea proceselor și soluții de securitate cibernetică. Lansarea este estimată pentru decembrie 2026.

În celelalte regiuni ale țării sunt programate alte patru apeluri, cu bugete cumulate de aproape 80 milioane EUR.

În Sud-Muntenia, aproape 30 milioane EUR sunt prevăzute pentru proiecte de cercetare și inovare în domeniile de specializare inteligentă. Apelul este programat să înceapă la 2 decembrie 2026 și să rămână deschis până la 31 mai 2027.

În Regiunea Vest, firmele vor avea la dispoziție o finanțare de 24,5 milioane EUR pentru investiții în inovare. Depunerea proiectelor este estimată pentru perioada 30 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Alte două apeluri sunt pregătite în Regiunea Centru. Primul, de 14,1 milioane EUR, este destinat digitalizării IMM-urilor, cu lansare estimată la 30 noiembrie 2026. Al doilea, de aproape 11 milioane EUR, vizează dezvoltarea tehnologiilor strategice prin platforma STEP și se adresează inclusiv întreprinderilor mari.

Cele opt apeluri însumează aproximativ 484 milioane EUR, potrivit bugetelor indicative publicate de autoritățile care gestionează programele europene.

Sumele reprezintă alocările totale ale apelurilor, care pot include atât contribuția UE, cât și cofinanțarea națională. Termenele sunt estimative și pot fi modificate până la lansarea oficială.

România pregătește noi finanțări europene și pentru investițiile scoase din PNRR

În răspunsul transmis StartupCafe.ro, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene confirmă că analizează și posibilitatea transferării către alte programe europene a unor proiecte de digitalizare care au fost reziliate sau eliminate din PNRR.

De asemenea, sunt analizate investiții în infrastructura educațională care ar putea beneficia de finanțare prin programele regionale 2021-2027.

Ministerul precizează că transferul proiectelor nu este automat, fiind necesare verificarea eligibilității investițiilor și încheierea unor noi contracte de finanțare.

Instituția nu a comunicat însă numărul proiectelor digitale și educaționale care ar putea fi preluate și nici sumele necesare continuării lor.

În ceea ce privește cele 2,2 miliarde EUR contribuție europeană aferente apelurilor estimate pentru 2026-2027, ministerul nu a precizat ce parte va fi destinată firmelor și cât va reveni instituțiilor publice sau altor beneficiari.

Calendarul actualizat al apelurilor de finanțare poate fi consultat pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.