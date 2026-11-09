Risc de neconformare la declararea TVA: ANAF va retrimite firmelor notificările, de această dată cu informații complete

Notificările privind riscul identificat de neconformare la declararea TVA vor fi transmise din nou de către ANAF firmelor, de data aceasta cu informații complete, potrivit Profit.ro.

Numărul firmelor vizat de notificări de neconcordanțe pentru 2024 este de 6.800, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica, pentru publicația citată. În cazul celor trimise deja, acestea vor fi refăcute de către angajații ANAF și trimise firmelor cu informații complete.

Amintim că firmele din România au început să primească notificări de la ANAF referitoare la riscurile de neconformare la declararea TVA. Recent, Fiscul a anunțat că desfășoară un program de conformare, prin care contribuabilii din toată România, cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA, sunt informați și îndrumați să-și verifice și să-și corecteze eventualele nereguli.

Primele notificări primite au început să fie semnalate și pe grupul de Facebook „Contabili pe Facebook”, o comunitate cu peste 63.000 de membri, formată din contabili, antreprenori și alți specialiști din domeniul fiscal. De exemplu, un membru al grupului a publicat capturi de ecran cu notificarea primită de la ANAF, referitoare la posibile riscuri de neconformare în domeniul TVA.

Postarea a generat și discuții între membrii grupului, unii dintre aceștia spunând că informările primite de la ANAF sunt prea generale și nu indică exact de unde provin eventualele diferențe. „Ați înțeles de unde vin diferențele?”, a întrebat un membru al grupului. „Informările ar trebui să fie concrete, nu la modul general”, a comentat altcineva. Un alt membru a scris: „Niște bazaconii care ne pun nervii la încercare. Ar fi putut sa trimită exact ce este greșit”.