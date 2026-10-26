[P] Smart city: conferințele europene unde startupurile românești pot întâlni primăriile, noiembrie 2026 – aprilie 2027

Dacă startupul tău vinde software, senzori, platforme de mobilitate sau soluții de energie pentru administrații locale, piața ta nu stă doar în licitațiile publicate online. Ea se adună de câteva ori pe an în aceleași săli de conferință. Mai jos găsești evenimentele smart city din următoarele șase luni la care vin primării și cumpărători publici, cu date verificate la organizatori, plus o listă de pregătire și ce s-a schimbat în regulile europene pentru inteligența artificială.

De ce contează conferințele smart city pentru un startup govtech

O primărie nu cumpără ca o companie. Are proceduri, bugete anuale, consilii locale care aprobă și funcționari care răspund pentru fiecare achiziție. Asta înseamnă că un startup care vrea să ajungă la un oraș inteligent are nevoie de încredere înainte de contract: un nume pe care cineva l-a mai auzit, o discuție avută înainte de caietul de sarcini, un exemplu din alt oraș.

Conferințele dedicate orașelor sunt unul dintre puținele locuri unde aceste conversații se întâmplă natural. Acolo vin oameni din departamentele de digitalizare, transport sau energie ale primăriilor, rețele de orașe, cercetători și furnizori. Pentru un fondator, câștigul nu este neapărat un client semnat pe loc, ci înțelegerea problemelor pe care orașele le au acum și a felului în care le formulează.

Mai e un detaliu practic: multe dintre aceste evenimente au formate și prețuri foarte diferite. Unele sunt gratuite și hibride, organizate de Comisia Europeană, altele sunt târguri mari, cu bilete scumpe și sute de standuri. Alegerea contează.

Conferințe 2026–2027: calendarul pe următoarele șase luni

Am pornit de la evenimentele care au loc după 30 octombrie 2026 și până la sfârșitul lui aprilie 2027 și am păstrat doar pe cele cu date anunțate oficial. Toate pot fi urmărite, cu orașul gazdă, temele și formatul, în calendarul Future Hubs, care se poate adăuga și în aplicația de calendar printr-o abonare .ics, astfel încât modificările de dată să apară automat.

Pe scurt, sezonul arată așa:

Noiembrie este luna aglomerată: Barcelona la început de lună, apoi două evenimente ale Comisiei Europene la Bruxelles.

este luna aglomerată: Barcelona la început de lună, apoi două evenimente ale Comisiei Europene la Bruxelles. Decembrie aduce conferința POLIS despre mobilitate urbană, la Bruxelles, și singura conferință academică din listă care are loc în România.

aduce conferința POLIS despre mobilitate urbană, la Bruxelles, și singura conferință academică din listă care are loc în România. Ianuarie – aprilie 2027 sunt evenimente mai specializate: date deschise în Danemarca, imobiliare și regenerare urbană la Cannes, apoi Urban Future la Istanbul.

Smart City Expo World Congress: ce trebuie să știi înainte de Barcelona

Smart City Expo World Congress are loc între 3 și 5 noiembrie 2026 la Fira Barcelona Gran Via. Halele sunt deschise între 9:00 și 19:00 pe 3 și 4 noiembrie și între 9:00 și 17:00 pe 5 noiembrie. Potrivit bilanțului publicat de organizator, ediția 2025 a adunat peste 27.000 de participanți din 138 de orașe, iar expoziția are două hale și peste 1.190 de expozanți. Programul și biletele pot fi verificate pe site-ul oficial Smart City Expo World Congress.

Pentru un startup, câteva lucruri sunt utile de știut la data scrierii (octombrie 2026):

Apelul pentru speakeri s-a închis. Calea de participare rămâne biletul sau un stand.

Calea de participare rămâne biletul sau un stand. Biletul de vizitator nu deschide scena principală. Visitor Pass acoperă halele, scenele deschise și seara premiilor; discursurile de pe scena principală cer un bilet de congres.

Visitor Pass acoperă halele, scenele deschise și seara premiilor; discursurile de pe scena principală cer un bilet de congres. Programul pentru orașe este pe bază de invitație. Cities Programme, organizat de Primăria Barcelonei, are în 2026 două teme: criza locuințelor și guvernarea datelor și infrastructurilor de care depind serviciile publice.

În aceleași zile și în același loc are loc Tomorrow.Mobility World Congress, organizat de Fira Barcelona și EIT Urban Mobility. Pentru un startup de mobilitate, e bine de știut că, potrivit organizatorului, funcționarii publici pot solicita un bilet gratuit, ceea ce face evenimentul accesibil pentru administrațiile locale.

Bruxelles, în noiembrie și decembrie: unde se discută politica europeană

Trei evenimente de la Bruxelles merită urmărite chiar dacă nu ajungi fizic acolo:

European Research and Innovation Days, 10–11 noiembrie 2026

Este evenimentul anual al Comisiei Europene despre cercetare și inovare, ajuns la a șaptea ediție. Are loc la The EGG și online. Participarea este gratuită, iar înregistrarea e necesară doar pentru cei care vin în sală. Pentru un startup care se uită la finanțări europene, aici se aud direcțiile de politică înaintea apelurilor de proiecte.

Apply AI Summit, 17 noiembrie 2026

Organizat de Comisia Europeană la un an de la adoptarea Strategiei Apply AI, tot la The EGG și online. Înscrierea cu prezență fizică s-a închis, dar participarea online rămâne posibilă. Tema este adoptarea inteligenței artificiale în economie și în sectorul public, adică exact zona în care lucrează startupurile govtech cu IA.

Annual POLIS Conference, 2–3 decembrie 2026

POLIS este o rețea de orașe și regiuni care lucrează pe mobilitate urbană. Conferința are 40 de sesiuni paralele și două sesiuni plenare. Taxa standard este de 495 de euro fără TVA, iar înscrierea se face până la 15 noiembrie 2026.

Smart city România: conferința de la București

Pe 9–11 decembrie 2026 are loc la București a 14-a ediție a Smart Cities International Conference, organizată de Facultatea de Administrație Publică a SNSPA prin Smart-EDU Hub. Prima ediție a avut loc pe 28 noiembrie 2013, sub numele „Orașul Inteligent”. Sesiunile plenare se țin la Palatul Parlamentului.

Este o conferință academică, nu un târg, dar are o particularitate interesantă pentru zona de smart city România: cere explicit aleșilor locali și practicienilor din administrație să trimită lucrări și nu are taxă de participare sau de publicare. Termenul pentru rezumate este 1 noiembrie 2026, deci foarte aproape; chiar și fără o lucrare, evenimentul e o ocazie de a vedea ce proiecte digitale prezintă administrațiile românești.

Ianuarie – aprilie 2027: Aarhus, Cannes și Istanbul

OASC Conference, 26–27 ianuarie 2027, Aarhus (Dokk 1). OASC este o rețea de peste 150 de orașe și regiuni din peste 30 de țări, iar tema ediției este transformarea digitală deschisă, pusă în practică. Relevantă pentru oricine construiește pe standarde deschise și date interoperabile.

OASC este o rețea de peste 150 de orașe și regiuni din peste 30 de țări, iar tema ediției este transformarea digitală deschisă, pusă în practică. Relevantă pentru oricine construiește pe standarde deschise și date interoperabile. MIPIM, 16–19 martie 2027, Cannes (Palais des Festivals). Târg de imobiliare, la care organizatorul listează orașele și autoritățile locale printre publicul-cheie. Interesant pentru startupurile de proptech, construcții sau eficiență energetică a clădirilor.

Târg de imobiliare, la care organizatorul listează orașele și autoritățile locale printre publicul-cheie. Interesant pentru startupurile de proptech, construcții sau eficiență energetică a clădirilor. Urban Future, 6–9 aprilie 2027, Istanbul. Vânzarea biletelor începe la 1 decembrie 2026, iar organizatorul are un bilet redus pentru primării, ONG-uri și universități.

Ce s-a schimbat în politica UE: primul standard armonizat pentru AI Act

Dacă vinzi orașelor un produs cu inteligență artificială, o știre din octombrie contează mai mult decât orice program de conferință. Comisia Europeană a publicat în Jurnalul Oficial al UE referința la primul standard armonizat care sprijină aplicarea AI Act: EN 18286:2026, elaborat de CEN și CENELEC. Prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/2274, furnizorii de sisteme de IA cu risc ridicat care aplică standardul sunt prezumați că respectă cerințele de management al calității de la articolul 17. Detaliile sunt în anunțul Comisiei Europene despre primul standard armonizat.

Ce înseamnă pentru un startup govtech:

Aplicarea standardului rămâne voluntară, dar oferă siguranță juridică.

Mai multe categorii cu risc ridicat ating servicii pe care primăriile le administrează sau le cumpără: infrastructura critică (de exemplu transportul), educația, recrutarea și accesul la servicii publice esențiale.

Regulile pentru utilizările cu risc ridicat se aplică de la 2 decembrie 2027, iar pentru IA integrată în produse reglementate de la 2 august 2028, după amânarea convenită prin pachetul AI Omnibus.

Comisia a cerut standarde în zece domenii, deci vor urma și altele.

Practic, un funcționar care cumpără un sistem de IA are acum o întrebare concretă pe care o poate pune furnizorului. Un startup care știe să răspundă la ea înainte să fie întrebat are un avantaj la orice conferință din lista de mai sus.

Cum te pregătești pentru o conferință despre orașul inteligent: checklist

Un oraș inteligent nu cumpără o tehnologie, cumpără rezolvarea unei probleme. Pregătirea pentru o conferință merge în aceeași direcție:

Alege evenimentul după cumpărător, nu după mărime. Un târg cu sute de expozanți e util pentru vizibilitate; o conferință de rețea, ca POLIS sau OASC, e mai bună pentru discuții de lucru cu orașe. Verifică data și formatul pe site-ul organizatorului înainte de a cumpăra bilete de avion. Unele evenimente sunt hibride, altele au înscrierea fizică deja închisă. Citește ce tipuri de bilet există. La târgurile mari, biletul de vizitator nu include scena principală, iar programele pentru orașe sunt adesea pe invitație. Fă lista de orașe înainte. Uită-te ce orașe vin, ce proiecte au și ce rețele europene frecventează. Pregătește un studiu de caz scurt, cu o problemă publică rezolvată, nu cu lista de funcționalități. Dacă produsul folosește IA, pregătește răspunsul despre conformitate cu AI Act și noul standard EN 18286. Planifică urmărirea după eveniment: cui scrii, ce trimiți și în ce termen.

Întrebări frecvente

Ce este un smart city?

Un oraș care folosește date și tehnologie digitală pentru servicii publice, mobilitate, energie sau administrație. Temele principale ale conferințelor din această listă sunt administrația digitală, mobilitatea, clima și energia.

Când are loc Smart City Expo 2026?

Smart City Expo World Congress are loc între 3 și 5 noiembrie 2026, la Fira Barcelona Gran Via, în Barcelona.

Există conferințe smart city în România?

Da. Smart Cities International Conference, organizată de SNSPA, are loc la București între 9 și 11 decembrie 2026, fără taxă de participare.

Pot urmări online conferințele europene despre orașe?

Unele, da. European Research and Innovation Days (10–11 noiembrie) și Apply AI Summit (17 noiembrie) sunt hibride, cu participare online.

Când se aplică regulile AI Act pentru sistemele cu risc ridicat?

De la 2 decembrie 2027 pentru domenii precum educația, munca și infrastructura critică, și de la 2 august 2028 pentru IA integrată în produse reglementate.

Articol scris de Loredana Vale, care lucrează în comunicare și relații publice, în Cluj-Napoca. A publicat interviuri cu primari și funcționari publici din orașe europene.