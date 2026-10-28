[P] 20 de ani de decizii în spatele unui cartier: arhitectura Coresi Avantgarden, Brașov

Valoarea unui ansamblu rezidențial devine vizibilă după ani de utilizare. Până atunci, ea există sub forma unor decizii: câtă suprafață rămâne liberă, unde se amplasează școala, cât de dense sunt clădirile, ce se construiește înaintea primului apartament vândut. Identitatea proiectului Coresi Avantgarden, dezvoltat de Kasper Development, s-a format din astfel de alegeri, asumate etapă cu etapă.

O viziune formată în Brașov, din 2005

Kasper Development dezvoltă proiecte rezidențiale în Brașov din 2005, sub coordonarea antreprenoarei Daniela Kasper. Portofoliul include ansambluri precum Plai de Lac, Kudo Apartments și Coresi Avantgarden și însumează peste 4.500 de apartamente livrate.

Două decenii pe aceeași piață înseamnă o relație directă cu orașul. În acest interval, Brașovul a trecut de la un centru industrial marcat de închiderea marilor platforme la o destinație rezidențială, universitară și turistică. Transformarea a fost posibilă prin efortul conjugat al administrației, al mediului privat și al universității, iar proiectele dezvoltatorului au urmat aceeași direcție.

Lecția ciclurilor de piață

Experiența a două cicluri de expansiune și a crizei din 2009 a lăsat o lecție precisă: stabilitatea unui proiect depinde de structura cererii. Contractele bazate pe avansuri mici și pe achiziții multiple în scop de revânzare s-au dovedit cele mai fragile în momentul în care finanțarea și încrederea au dispărut. Cererea formată din familii care cumpără pentru a locui și din investitori orientați spre închirierea pe termen lung a fost, în schimb, mult mai rezilientă.

Această lecție a modelat strategia Coresi Avantgarden: un cartier construit cu servicii care susțin viața de zi cu zi și cu o piață de închiriere matură.

Spațiul deschis, tratat ca investiție

Prima decizie care definește un cartier privește raportul dintre suprafața construită și cea liberă. În proiectul Coresi Avantgarden, spațiile verzi ajung la 200.000 mp, dintre care 6 hectare se află în interiorul cartierului. Fiecare metru pătrat lăsat liber reprezintă o suprafață care ar fi putut genera vânzări. Alocarea lui pentru parcuri, alei și locuri de joacă este o investiție în calitatea vieții, cu efect direct asupra valorii pe termen lung.

Aceeași logică se aplică densității. Kasper Development controlează densitatea, organizează distanțele dintre clădiri și integrează funcțiunile astfel încât ansamblul să funcționeze coerent. Un proiect proiectat strict pentru eficiența bugetului și unul gândit pentru confortul pe termen lung ajung, inevitabil, la costuri și rezultate diferite.

Infrastructura, construită odată cu locuințele

Orașele care cresc rapid descoperă adesea târziu că le lipsesc școlile, grădinițele, drumurile și rețelele. Coresi Avantgarden urmează ordinea inversă: infrastructura a fost dezvoltată în paralel cu locuințele. Cartierul are bulevarde cu câte două benzi pe sens, trotuare și piste de biciclete, precum și rețele de utilități dimensionate pentru extinderea etapizată.

În jurul ansamblului funcționează școli și grădinițe, un centru educațional și de afterschool dedicat comunității, clinici medicale și un pol medical de 20.000 mp. Zona comercială reunește peste 200 de magazine, iar un campus de birouri aduce locuri de muncă în proximitate.

Parteneriate pe termen lung

Un proiect de această anvergură depășește capacitatea unui singur actor. Cartierul se dezvoltă alături de Ceetrus, partener al proiectului.

Rezultatul este un amestec de funcțiuni dificil de obținut printr-un singur proiect rezidențial: locuințe, birouri, comerț, servicii medicale și educaționale, distribuite astfel încât cartierul să funcționeze ca un organism urban complet.

Viitorul, stabilit înaintea primului șantier

Deciziile descrise mai sus au un numitor comun: toate au fost luate înainte ca efectele lor să devină vizibile. Spațiul verde rezervat, densitatea controlată și infrastructura construită în avans se transformă în argumente concrete abia după ani de locuire.

Kasper Development rezumă această abordare prin formula Tomorrow Shaped Today. În practică, ea descrie un principiu simplu: viitorul unui cartier se decide în etapele în care acesta există doar pe planșă.

Detalii tehnice, planuri de încadrare și disponibilitățile actuale din proiectul Coresi Avantgarden se pot obține la 0735 444 000 și pe coresi-avantgarden.ro.