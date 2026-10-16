Oamenii de afaceri Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu cumpără benzinăriile sub brandul rusesc Gazprom din România

Oamenii de afaceri români Iulian Stanciu (foto), care a vândut anul acesta și ultimele acțiuni pe care le mai avea la eMAG, și Adrian Crețoiu cumpără benzinăriile operate în România, de compania sârbă NIS, sub brandul rusesc Gazprom.

Firma NIS Petrol SRL, înregistrată în România, cuprinde o rețea de 19 benzinării în România, conform site-ului oficial. Compania este deținută integral de firma sârbă NIS a.d. Novi Sad, care, la rândul ei, are printre proprietari PJSC Gazprom Neft (companie înregistrată în Serbia) și JSC Intelligence (companie din Sankt Petersburg administrată de Gazprom).

Firma Argenta, controlată de Stanciu și Crețoiu, a semnat un contract de vânzare-cumpărare cu NIS a.d. Novi Sad, pentru a prelua de la sârbi afacerea cu benzinării din România, NIS Petrol SRL, care operează lanțul de benzinării sub brandul rusesc Gazprom pe teritoriul României.

Tranzacția a fost notificată la Consiliul Concurenței pe 4 mai 2026, iar pe 1 septembrie 2026 autoritatea română a dat aprobare.

Reamintim că, în 2025, Iulian Stanciu (Inspire Asset Management S.R.L.) a preluat 20,25% din compania Argenta, iar Adrian Crețoiu (First All Energy Europe S.R.L.) a preluat 79,75% din firma constănțeană, de la Stelian Fottu și Vasile Victor Fechete. Fondată la Constanța, în anul 1993, Argenta este specializată pe lucrări metalice mari, pentru companii din energie, industria extractivă, industria petro-chimică. Printre clienții săi se numără coloșii petrolieri Petrom și Rompetrol, operatorul de distribuție a țițeiului și produselor petroliere Oil Terminal, operatorul național de transport al țițeiului, Conpet, combinatul chimic Azomureș, terminalul portuar Constanța South Container, gogantul industrial german Siemens etc.

Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu sunt acționari și în firma Foraj Sonde Videle SA, liderul pieței românești a serviciilor de foraj.

Stanciu a vândut, în 2026, și ultimul pachet de acțiuni, de 11,77%, pe care îl mai avea în platforma de comerț online eMAG, liderul business-ului de e-commerce din România, către Prosus, vehicul investițional al fondului de investiții sud-african Naspers. El a accelerat astfel investițiile într-o serie întreagă de afaceri, inclusiv prin intermediul firmei sale de investiții, Inspire Asset Management. Iulian Stanciu controlează în continuare businessuri ca NOD (distribuție de echipamente electro și IT) și Flanco (comerț electro).