Noul ministru, despre ajutoarele Startup Nation: Proceduri un pic greoaie, tinerii antreprenori accesează mai greu acest program

Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, a declarat, vineri, chestionat de StartupCafe, că va simplifica procedurile din cadrul programului Startup Nation, pentru a fi accesat mai ușor de către tinerii care vor să devină antreprenori, cu finanțări nerambursabile de până la 250.000 de lei.

„Iau în calcul în primul rând să simplific aceste mecanisme. Mi se par niște proceduri un pic greoaie și tinerii antreprenori accesează mai greu acest program. Vreau să simplific și probabil că săptămâna viitoare sau cealaltă, odată ce vom avea creponată o nouă execuție bugetară și voi aloca mult mai mulți bani la programele care să stimuleze producția în România”, a spus Daniel Zamfir, într-o conferință, răspunzând unei întrebări adresate de StartupCafe.

El a precizat că în anul 2026, în cadrul Startup Nation s-au efectuat plăți de numai 19 milioane de lei, reprezentând 1,12% din bugetul pe care ministerul îl are la dispoziție pentru program.

„Pentru Startup Nation, fonduri nerambursabile pentru antreprenorii români s-au plătit doar 2,12%. Așadar sinecurile și-au luat banii, iar firmele românești falimentau. Rezultatul: 37.000 de firme au dat faliment. Văzând execuția bugetară, din prima zi am convocat direcția de specialitate care gestionează acest program și am solicitat ca absolut toate plățile care urmează să fie făcute să fie urgentate, să-mi semnaleze toate problemele care apar ăn derularea acestui program. Am înțeles că în trecut a fost și o problemă cu platforma respectivă. Am luat legătura cu cei de la STS, lucrurile se vor remedia rapid, dar până la urmă nu chestiunea asta a fost problema, ci pur și simplu dezinteresul total față de acest program”, a mai afirmat ministrul Economiei.

Reamintim că la ediția a 4-a a programului Startup Nation, pe data de 6 octombrie 2026 s-a deschis sesiunea a doua în care tinerii se pot înscrie la cursurile de antreprenoriat, condiție prealabilă pentru a putea aplica apoi la granturile de până la 250.000 lei pe firmă. Vineri, 30 octombrie 2026, cu circa o săptămână înainte de termenul de închidere a sesiunii, sunt înscriși doar 5.532 de potențiali cursanți, care au revendicat abia o treime din locurile disponibile la cursurile de antreprenoriat. 12.068 de locuri la cursuri sunt încă nerevendicate de tineri, cu circa o săptămână înainte de închiderea sesiunii a doua. Ministerul poate prelungi sesiunea.

„Voi pune presiune pe toți angajații ministerului să cheltuiască banii”

De asemenea, Daniel Zamfir a spus că a cerut suplimentarea cheltuielilor la Programul de accelarere a dezvoltării IMM-urilor, unde s-au cheltuit 2,27 milioane de lei, reprezentând doar 1,8% din bugetul disponibil în acest an.

El a recunoscut că la prima rectificare bugetară din anul 2026, pe care o operează Guvernul Luca Niculescu, Ministerul Economiei pierde 103 milioane de lei, din cauza faptului că nu a cheltuit banii pe care îi avea alocați.

Întrebat de StartupCafe dacă va pierde 103 milioane de lei la rectificare, Zamfir a răspuns: „O să văd, probabil că da, pentru că evident n-o să pot să ajung în 2 luni la o execuție bugetară de 100%. Atât a fost capacitatea fostului ministru să cheltuiască banii. Eu voi pune presiune pe toți angajații ministerului să cheltuiască banii”.

Potrivit execuției bugetare prezentate de ministrul Economiei, pentru 12 programe de finanțare a firmelor românești, Ministerul Economiei avea la dispoziție în anul 2026 un buget total de circa 3,7 miliarde de lei, din care a cheltuit doar 877 de milioane de lei, reprezentând o execuție bugetară de 23,7%