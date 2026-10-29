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Ministerul Economiei, care gestionează programul Startup Nation, pierde 103 milioane lei la prima rectificare bugetară 2026

Ministerul Economiei, care gestionează programul Startup Nation, pierde 103 milioane lei la prima rectificare bugetară 2026
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Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, care gestionează inclusiv programul de finanțare Startup Nation, va pierde 103 milioane de lei din bugetul său pe anul 2026, conform proiectului de ordonanță de urgență publicat, joi, de Ministerul Finanțelor. 

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -103,5 milioane lei. Au fost diminuate sume reținute la nivelul ordonatorului principal de credite în temeiul art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de - 81,9 milioane lei. De asemenea, având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la alte transferuri (-21,6 milioane lei)” - prevede nota de fundamentare la proiectul de rectificare bugetară. 

Aceasta este prima mutare majoră pe care o operează noul Guvern Luca Niculescu. Reamintim că funcția de ministru al Economiei a revenit parlamentarului PSD Daniel Zamfir. 

Finanțări

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