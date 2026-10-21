Cel mai nou „unicorn” din Balcani a obținut o finanțare de 60 milioane dolari de la mari fonduri de investiții internaționale

Un startup AI fondat de 3 croați, care dezvoltă infrastructură pentru codare cu inteligență artificială, a devenit „unicorn”, fiind evaluat la 1 miliard dolari, în urma unei finanțări de 60 milioane dolari.

Runda de Serie B a Daytona a fost condusă de fondul FirstMark Growth, care a mai investit în Pinterest, Synthesia și Discord, printre alții, și include participații de la fondatorii Patrick Collison (CEO Stripe), Tobi Lütke (CEO Shopify), Aravind Srinivas (CEO Perplexity), Eric Yuan (CEO Zoom), Olivier Pomel (CEO Datadog), Adam D'Angelo (CEO Quora), Brendan Foody (CEO Mercor) și de la investitorii strategici Qualcomm Ventures, Samsung Next și Okta Ventures.

Firma devine, astfel, și „unicorn” în urma investiției, fiind evaluat la 1 miliard dolari, conform unui comunicat. Totodată, noua rundă aduce finanțarea totală la 91 milioane dolari.

Startup-ul de origine croată dezvoltă un „cloud pentru agenți”, oferind prin serviciul său sandbox-uri (medii de testare) Linux, Windows, macOS și GPU într-o singură platformă.

„Un agent poate optimiza un kernel CUDA, poate testa o aplicație nativă pentru Mac, poate conduce un desktop Windows sau poate lucra în software CAD 3D fără a părăsi vreodată Daytona. Și acesta este doar începutul. Niciun om nu a avut nevoie vreodată să se împartă în o mie de exemplare sau să revină la o stare anterioară. Agenții o fac și vor avea nevoie de mai multe instrumente de care niciun om nu a avut nevoie vreodată. Noi le construim deja. Acesta este Cloud-ul pentru Agenți”, scrie firma pe site.

Compania spune că veniturile sale au crescut de aproximativ 25 de ori, cu o retenție medie a venitului net de aproximativ 135% de la lună la lună. Practic, clienții Daytona pe care i-au avut acum șase luni cheltuiesc, în total, de aproape trei ori mai mult acum.

Daytona a fost fondată în anul 2023 de Ivan Burazin (director general / CEO), Vedran Jukić (director tehnic / CTO) și Goran Draganić (Chief Architect), dar povestea firmei începe în 2009, când fondatorii au creat compania Codeanywhere, platformă de dezvoltare cloud concepută pentru accelerarea productivității.

Până în 2022, cei trei au identificat o nevoie pentru infrastructură sigură și scalabilă pentru următoarea generație de dezvoltare software, condusă din ce în ce mai mult de AI.

„Ceea ce a început ca o viziune pentru un manager de mediu de dezvoltare self-hosted s-a transformat într-un ceva mai fundamental: un runtime sigur și elastic pentru execuția codului generat de AI și fluxurile de lucru ale agenților”, scrie firma pe site-ul oficial.