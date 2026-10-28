Nou fond de investiții de 100 milioane dolari, lansat de investitori care au mai finanțat antreprenori români

O firmă de investiții de la Londra, care a mai finanțat anterior antreprenori români, a lansat un nou fond de capital de risc, de 100 de milioane de dolari, pentru finanțarea startup-urilor IT, iar de data aceasta s-a alăturat fondului și un român, în calitate de venture partner.

Într-un e-mail transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, firma de investiții britanică Begin Capital a anunțat că și-a lansat noul fond, Begin Capital II, la o valoare de 100 de milioane de dolari, pentru a acorda finanțări startup-urilor deep tech.

Fondul l-a cooptat ca venture partner și pe antreprenorul român Flaviu Rădulescu și intenționează să mai finanțeze fondatori români.

Begin Capital a finanțat deja 3 startup-uri fondate de români:

Runware , companie de inteșigență artificială fondată la Londra de Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc. Begin Capital i-a finanțat pe români în 2023, în cadrul unei runde de investiții pre-seed și apoi a participat și la runda de serie A de 50 de milioane de dolari condusă de super-fondul Dawn Capital în decembrie 2025. Acum, Flaviu Rădulescu s-a alăturat ca venture partner în fondul Begin Capital II, pentru a ajuta acest fond „să găsească următoarea generație de antreprenori”.

, companie de inteșigență artificială fondată la Londra de Flaviu Rădulescu și Ioana Hreninciuc. Begin Capital i-a finanțat pe români în 2023, în cadrul unei runde de investiții pre-seed și apoi a participat și la runda de serie A de 50 de milioane de dolari condusă de super-fondul Dawn Capital în decembrie 2025. Acum, Flaviu Rădulescu s-a alăturat ca venture partner în fondul Begin Capital II, pentru a ajuta acest fond „să găsească următoarea generație de antreprenori”. DesignVerse , startup fondat la București de Andrei Manolache și Robert Drăguțoiu. Begin Capital a condus, alături de alt fond, o rundă de investiții seed de 5,5 milioane de dolari, în 2026.

, startup fondat la București de Andrei Manolache și Robert Drăguțoiu. Begin Capital a condus, alături de alt fond, o rundă de investiții seed de 5,5 milioane de dolari, în 2026. AppFactor, companie de agenți AI lansată în 2023, cu birouri la Londra și la Cluj. Fondatorii startup-ului sunt Gabriel Ciuloaica (CTO) și Keith Neilson (CEO). Begin Capital a condus două runde de investiții, pre-seed și seed, acordate platformei agentice AppFactor.

Domenii de interes pentru investitori

Din noul fond, Begin Capital vrea să finanțeze și mai mult antreprenori care „rezolvă probleme tehnice complexe”, în domenii ca:

infrastructură AI,

hardware și semiconductori,

inteligență artificială aplicată lumii fizice.

„Ca întotdeauna, investim la nivel global, cu accent pe talentul tehnologic european”, a precizat fondul.