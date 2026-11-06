Listă: 14 startup-uri românești și internaționale, admise în noua cohortă a Acceleratorului Vest Ventures

Un marketplace de auto și imobiliare, o soluție cloud de administrare a clinicilor medicale, o firmă care construiește magazine automatizate și alte 11 startup-uri au fost incluse în cea de-a doua cohortă a programului de accelerare derulat de Vest Ventures, primul fond de investiții de capital de risc din vestul României, cofinanțat din fonduri europene.

Fondatorii și echipele de startup vor participa acum într-un program de 16 săptămâni, transmite Vest Ventures într-o postare pe LinkedIn.

Listă: Startup-urile selectate în noua cohortă