Listă: 14 startup-uri românești și internaționale, admise în noua cohortă a Acceleratorului Vest Ventures

Un marketplace de auto și imobiliare, o soluție cloud de administrare a clinicilor medicale, o firmă care construiește magazine automatizate și alte 11 startup-uri au fost incluse în cea de-a doua cohortă a programului de accelerare derulat de Vest Ventures, primul fond de investiții de capital de risc din vestul României, cofinanțat din fonduri europene.
Fondatorii și echipele de startup vor participa acum într-un program de 16 săptămâni, transmite Vest Ventures într-o postare pe LinkedIn.
Listă: Startup-urile selectate în noua cohortă
- PEMARKET.ro (România) – platformă de anunțuri auto și imobiliare ;
- SMARTSY (Serbia) – cușcă smart pentru animale de companie;
- BioSync (România) - dispozitiv portabil care urmărește să măsoare biomarkeri din salivă în aproximativ trei minute, fără recoltare de sânge și fără vizite repetate la laborator.
- Jobful (România) – platformă HR pentru optimizarea costurilor cu angajările;
- Legal Wizard (România) – soluții bazate pe AI pentru sectorul juridic;
- InteroCloud (România) – soluție cloud de administrare a clinicilor medicale;
- Renter (Republica Moldova / România) – închiriere de biciclete electrice pentru livratori și firme de livrări tip Glovo, Wolt, Bolt;
- SQB Robotics (România) – producător de magazine automatizate;
- Insect Intel (Albania) – capcane de insecte cu AI și Internet of Things pentru sectorul agricol;
- QuickLegal (România) – soluție de recuperare de facturi cu inteligență artificială;
- CO2 Angels (România) – soluție de monitorizare a recoltelor;
- Prometheus Robotics (Ungaria)-roboți ieftini, pentru manipulare în industrie.
- FarOp Industries (România) – rețea de tip mesh securizată;
- Inclusio (Serbia) – sistem de notificare a angajaților atunci când o persoană cu dizabilități are nevoie de ajutor.