Lider de piață în România: De ce 1 din 4 case este protejată de un acoperiș Bilka

Când alegi un acoperiș, nu alegi doar un material - alegi cât timp vei sta liniștit. Și totuși, puțini proprietari știu că mai mult de 1 din 4 acoperișuri vândute anual în România poartă același nume. Această cotă de piață nu se construiește prin campanii de marketing, ci prin ani în care un produs rezistă efectiv la ploaie, vânt, îngheț și schimbări de temperatură. Țigla metalică Bilka a ajuns să definească un standard în industria construcțiilor din România, iar motivele sunt tehnice, nu retorice. Acest articol le explică pe rând.

De unde vine cifra „1 din 4"

Cifra nu e un slogan. Conform datelor din portofoliul companiei, mai mult de 1 din 4 acoperișuri vândute anual în România provine din această fabrică. Într-o piață cu zeci de producători și importatori, o cotă atât de ridicată indică ceva concret: repetabilitatea comenzilor, adică aceiași constructori și aceiași proprietari care revin.

Fabrica a fost înființată în 2007 și operează cu peste 800 de angajați. Produsele acoperă întreaga gamă necesară unui sistem de acoperiș complet - de la învelitoare la accesorii, jgheaburi și burlane - ceea ce reduce riscul incompatibilității între componente.

Distribuția națională și consultanța tehnică disponibilă în toată țara au contribuit la această prezență. Un produs bun montat greșit eșuează rapid; accesul la echipe specializate și la documentație clară face diferența pe termen lung.

Ce înseamnă, tehnic, un acoperiș de 60 de ani

Durata de viață estimată de pană la 60 de ani nu e o promisiune vagă. Ea depinde de trei factori controlabili: calitatea oțelului, tipul de acoperire și corectitudinea montajului.

Țigla metalică este produsă din oțel zincat, disponibil în grosimi între 0,40 mm și 0,60 mm. Stratul zincat funcționează ca primă barieră împotriva coroziunii, iar finisajul aplicat peste el - lucios, mat sau GrandeMat - adaugă protecție suplimentară și stabilitate a culorii în timp.

Un acoperiș de 200 mp din țiglă metalică cântărește în jur de 1.000 kg. Același acoperiș din țiglă ceramică tradițională ar cântări în jur de 10.000 kg. Această diferență de masă nu e un detaliu estetic, ea influențează direct solicitările structurale ale șarpantei și, în zonele seismice, comportamentul întregii construcții.

Profiluri și finisaje: de ce contează alegerea corectă

Gama de profiluri disponibile acoperă practic orice stil arhitectural, de la construcții tradiționale la proiecte contemporane:

Britanic - profil elevat, aspect elegant, potrivit pentru construcții cu pretenții estetice ridicate

Iberic - forme ușor ondulate, estetică mediteraneeană, întreținere minimă

Dacic - îmbină cu succes stilul tradițional al vechilor șindrile cu inovația unui produs modern pentru acoperiș

Adriatic - inspirată de liniile clasice ale acoperișurilor mediteraneene.

Hellenic - linii fine, integrare în design contemporan

Romanic - curbe pronunțate, stil tradițional, montaj simplu

Gotic - profil înalt, linii îndrăznețe, rezistență crescută

Balcanic - design echilibrat, potrivit pentru zone cu vânt puternic

Clasic - cel mai versatil profil, gamă largă de culori, potrivit oricărui stil

Alegerea profilului influențează nu doar aspectul, ci și comportamentul la vânt și la acumularea zăpezii. Un profil înalt, de 30 mm, se comportă diferit față de unul plat pe un acoperiș cu pantă mică.

Finisajele și ce protejează fiecare

Finisaj Grosime strat (μm) Garanție (ani) Rezistență la coroziune Lucios ~25 10-15 Bună Mat ~35 15-25 Foarte bună GrandeMat ~50 30+ Excelentă

GrandeMat, cu un strat de 50 μm, oferă cea mai lungă garanție și cea mai bună protecție în zone cu umiditate ridicată sau expunere intensă la UV. Pe termen lung, diferența de cost față de finisajul lucios se recuperează prin reducerea intervențiilor de întreținere.

Greutate, montaj și structura casei

Sistemul de îmbinare pe ambele laterale ale țiglei simplifică montajul și reduce timpul de instalare. Fixarea se realizează cu șuruburi autofiletante, care asigură etanșeitatea și previn infiltrațiile chiar și la suprafețe complexe sau pante abrupte.

Lungimile disponibile - între 500 mm și 7.000 mm - permit adaptarea la geometrii variate ale acoperișului fără pierderi mari de material. Accesoriile (coame, dolii, borduri, pazii) provin din aceeași gamă, ceea ce garantează compatibilitatea sistemului. Dacă oricare dintre aceste componente provine de la un alt producător, etanșeitatea și aspectul unitar nu mai pot fi garantate.

Un montaj corect presupune și instalarea foliei anticondens, verificarea structurii de lemn înainte de pozare și alegerea unui sistem de jgheaburi compatibil. Aceste detalii nu sunt opționale - ele determină dacă acoperișul va rezista 15 ani sau 50.

Garanții: ce acoperă și pe cât timp

Garanțiile oferite variază în funcție de finisaj și acoperă rezistența la coroziune și stabilitatea culorii. Intervalul general este între 10 și 30 de ani, cu garanții extinse pentru finisajele premium.

Garanția nu înlocuiește întreținerea periodică. O inspecție vizuală anuală și curățarea jgheaburilor după fenomene meteo extreme sunt suficiente pentru a menține acoperișul în parametri optimi pe toată durata de viață estimată.

Documentația tehnică clară - fișe de produs, specificații de montaj, ghiduri de întreținere - face parte din oferta completă și permite verificarea oricărui parametru înainte de achiziție.

Întrebări frecvente

Țigla metalică poate fi montată pe orice tip de șarpantă?

În general, da, cu condiția ca structura de lemn să fie verificată și consolidată acolo unde este necesar. Greutatea redusă a învelitorii metalice face adaptarea mai ușoară față de materialele tradiționale grele, dar evaluarea structurală rămâne obligatorie înainte de montaj.

Ce diferențiază finisajul GrandeMat de cel mat standard?

Grosimea stratului de lac: GrandeMat are aproximativ 50 μm față de ~35 μm ale finisajului mat standard. Această diferență se traduce în rezistență mai bună la coroziune, garanție mai lungă și o textură mată mai accentuată, considerată premium în proiectele rezidențiale actuale.

Pot combina profiluri diferite pe același acoperiș?

Nu se recomandă. Fiecare profil are dimensiuni specifice de suprapunere și sisteme de prindere adaptate. Combinarea profilurilor diferite poate crea puncte vulnerabile la infiltrații și compromite aspectul unitar al acoperișului.

Cât durează montajul unui acoperiș din țiglă metalică?

Durata depinde de suprafața acoperișului, complexitatea geometriei și numărul de persoane din echipă. Față de țigla ceramică, montajul este semnificativ mai rapid datorită sistemului de îmbinare simplificat și greutății reduse a elementelor.

Este necesară o echipă specializată sau poate fi montat de oricine?

Montajul corect necesită experiență în lucrul cu țiglă metalică. Un montaj incorect poate compromite chiar și cel mai bun produs - prin infiltrații, fixare inadecvată sau instalarea greșită a foliei anticondens. Echipele autorizate cunosc și specificațiile exacte ale producătorului.

Acoperișul este singura componentă a casei expusă permanent la toate condițiile meteo, fără pauze. O alegere greșită se plătește în ani de intervenții și costuri neprevăzute. Dacă vrei să înțelegi în detaliu ce profile și finisaje se potrivesc cel mai bine proiectului tău, consultă gama completă de țiglă metalică și solicită o ofertă personalizată de la specialiști.

Articol susținut de Bilka