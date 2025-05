ING și Visa extind programul She’s Next pentru a accelera dezvoltarea afacerilor conduse de femei. Noua ediție oferă granturi în valoare totală de 60.000 euro

ING Bank România și Visa, în colaborare cu Impact Hub Bucharest, anunță cea de-a doua ediție a programului She’s Next, menit să sprijine dezvoltarea business-urilor deținute majoritar de femei, prin sesiuni de mentorat personalizat, coaching și granturi. Programul She’s Next demarează în luna mai a anului acesta printr-o etapă de pregătire ce va consta într-o serie de webinarii gratuite pe teme actuale. Femeile antreprenor interesate de program se pot înscrie acum aici: She's Next 2025.



Ulterior, competiția She’s Next va fi lansată în luna septembrie, iar premiile acestei ediții sunt în valoare totală de 60.000 de euro. Trei dintre cele zece finaliste vor câștiga unul dintre cele 3 granturi: primul loc - 30.000 euro, al doilea loc - 20.000 euro, iar al treilea loc - 10.000 euro.

În perioada mai-octombrie 2025, participantele la webinariile She’s Next vor putea:

să afle cum pot utiliza gândirea critică pentru a lua decizii de business de la Radu Atanasiu (Decan Asociat la Bucharest International School of Management) - 23 mai ;

; să aprofundeze avantajele utilizării instrumentelor de inteligență artificială în creșterea business-ului de la Tudor Galoș (antreprenor și trainer) – 6 iunie;

să își dezvolte abilitățile de lideri alături de Manuela Ciugudean (coach profesionist și strateg de branduri personale) – 12 iunie ;

; să înțeleagă care sunt oportuntățile de finanțare accesibile IMM-urilor de la Florin Ilie (Deputy CEO & Head of Business Banking ING Bank România) și

și să descopere cum să utilizeze eficient instrumentele de marketing digital de la Carmen Mihalca (fondatoare Antreprenoare.ro).

„Afacerile mici și mijlocii reprezintă o verigă esențială a performanței economice a României, iar ING Bank își propune să fie un partener pe termen lung pentru dezvoltarea sănătoasă a acestora. Uitându-ne în portofoliul nostru de clienți, afacerile mici și mijlocii care accesează finanțarea potrivită, în medie, reușesc să genereze mai mult business și înregistrează o rată a profitabilității mai mare.

Suntem alături de femeile antreprenoare și le oferim sprijinul și resursele de care au nevoie pentru a-și crește afacerile - de la mentorat personalizat, coaching și granturi, până la webinarii relevante și acces într-o comunitate gata să le susțină cu idei și soluții. Misiunea noastră este să le oferim încrederea necesară pentru a face următorul pas în afacerea lor.

Avem convingerea că inovația și spiritul antreprenorial sunt în ADN-ul feminin și, mai ales, că sprijinirea acestora prin programe de mentorat și finanțare precum She’s Next va contribui la creșterea sectorului IMM din România” – Luana Sorescu, Head of Easy Banking, ING Bank România.

„Experiența acumulată în cadrul primei ediţii a programului She’s Next desfăşurate în România ne-a arătat cât de important este să oferim sprijin antreprenoarelor nu doar prin finanțare, ci și prin acces la mentorat, schimburi de idei și o comunitate de susținere. Am învățat că provocările cu care se confruntă antreprenoarele, în România şi oriunde în lume, sunt diverse, de la lipsa resurselor și a competențelor digitale, până la dificultăți în scalarea afacerii. Tocmai de aceea, ediția de anul acesta vine cu soluții mai bine adaptate realităților locale. La Visa, credem că inovația, digitalizarea și colaborarea sunt esențiale pentru dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial incluziv. Programe precum She’s Next, testate și validate pe numeroase alte piețe, pot face diferența între o afacere care stagnează și una care crește sustenabil. Ne bucurăm să continuăm acest demers alături de ING și Impact Hub, pentru a contribui la consolidarea leadership-ului feminin în România.”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Înscrierile în programul She’s Next vor avea loc în perioada 8 septembrie - 22 octombrie 2025, iar antreprenoarele din România vor putea să aplice pentru granturi în valoare totală de 60.000 de euro, sesiuni de mentorat și coaching personalizat. Totodată, acestea vor beneficia și de acces într-o comunitate valoroasă, alături de alte femei antreprenor care le pot susține cu idei și soluții.

„Doar 8% dintre fondatorii de startupuri din România sunt femei tinere, în timp ce 75% sunt bărbați – o realitate confirmată de un raport realizat în cadrul unui program de accelerare pentru femei dezvoltat de Impact Hub Bucharest. Pornind de la această discrepanță, programul She’s Next este un catalizator al curajului și al inițiativei feminine. Este despre femeile care, indiferent de vârstă, își transformă ideile în afaceri cu impact. Programele de accelerare ca acesta sunt gândite pentru a le da încrederea necesară să intre în joc și să își lase amprenta în mediul de business românesc – și nu numai”, a spus Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest.

Pentru finaliste, sesiunile 1 la 1 cu mentori experimentați vor fi axate pe nevoile lor de dezvoltare și specifice ale afacerii. În cadrul sesiunilor de coaching de grup, vor putea interacționa cu întreaga comunitate de antreprenoare și împreună vor găsi rezolvări la probleme comune sau poate chiar lansa inițiative noi împreună. Mai mult, acestea vor beneficia de amplă expunere și vizibilitate oferite afacerii lor.

Pentru a putea participa în program, singurele condiții sunt: să aibă un business deja înființat și ca afacerea să fie deținută în majoritate de femei (cel puțin 51%).

Femeile antreprenor care își doresc să afle mai multe detalii despre program pot accesa AICI platforma dedicată acestuia.

Articol susținut de ING Bank