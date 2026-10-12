Grupul IT polonez Symfonia, care a cumpărat 3 firme românești, preia acum și o companie din Austria

Grupul IT polonez Symfonia, care a cumpărat deja 3 firme românești de software, intră acum și pe piața din Austria, prin achiziția unei importante firme austriece de programe pentru consultanții fiscali.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Symfonia Group a anunțat că achiziționează firma dvo Software, „unul dintre principalii furnizori austrieci de software pentru firmele de consultanță fiscală”.

Tranzacția confirmă angajamentul Symfonia față de consultanța fiscală, una dintre piețele strategice esențiale ale grupului, și marchează prima intrare a companiei în regiunea DACH (Germania, Austria, Elveția).

Achiziția dvo Software reunește două companii cu aceeași ambiție: să crească substanțial productivitatea firmelor de consultanță fiscală prin software inteligent. Fondată în 1967 de consultanți fiscali pentru consultanți fiscali, dvo Software dezvoltă de decenii soluții care simplifică o muncă deloc simplă. Astăzi, 4.000 de utilizatori din Austria lucrează cu software-ul dvo pentru consultanță fiscală, o soluție completă care include managementul cabinetului cu facturarea onorariilor, fluxuri de lucru automatizate, o platformă securizată de comunicare și un sistem de management al documentelor, dar și contabilitate financiară, administrare fiscală și registrul mijloacelor fixe. Accentul cade pe automatizare și pe utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv în dvo BelegBox, instrumentul de gestionare a documentelor contabile.

Mișcarea marchează „încă un pas spre construirea unui ecosistem european de software solid, bazat pe expertiză locală”, potrivit polonezilor.

Locul românilor în business-ul Symfonia

Odată cu preluarea dvo Software, Austria devine a treia țară în care operează Symfonia Group, după Polonia, unde grupul a fost fondat și își are sediul, și România, unde și-a consolidat prezența.

„Împărtășim cu Symfonia atenția pentru industria consultanței fiscale și obiectivul de a crește substanțial productivitatea firmelor din domeniu prin software inteligent. Acum putem duce mai departe, cu și mai mult avânt, programul nostru de investiții în AI pentru software-ul dvo, deja unul ambițios”, a declarat Rainer Haude (foto-stânga), CEO al dvo Software.

„Piața austriacă trece în prezent printr-o perioadă de schimbări profunde, în parte din cauza retragerii Datev din Austria, și oferă astfel oportunități interesante. Pentru dvo, parteneriatul cu Symfonia este o oportunitate majoră de a ne accelera dezvoltarea tehnologică, oferind în același timp clienților noștri continuitatea pe care o așteaptă de la noi”, adaugă Rainer Haude.

Pentru Symfonia, achiziția este o oportunitate de a-și aduce abordarea proprie în materie de inteligență artificială într-unul dintre cele mai exigente sectoare și mai sensibile la reglementare. În ultimele trei decenii, Polonia a devenit una dintre cele mai mari povești de succes economic: o țară care s-a transformat și care este recunoscută astăzi drept una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din UE. Parcursul Symfonia „reflectă aceeași ambiție”, susține compania poloneză.

„Prin dvo Software, Symfonia intră pentru prima dată în regiunea DACH și intenționăm să creștem în continuare aici. Symfonia a evoluat de la un furnizor tradițional de software la o companie cloud-first, cu rădăcini în tradiția tehnologică europeană, și vrem să aducem acest elan și în Austria. dvo înțelege firmele de consultanță fiscală din Austria ca nimeni altul. Noi venim cu tehnologia și cu expertiza în conformitatea cu reglementările. Împreună, vom oferi acestor firme soluții care le cresc cu adevărat productivitatea și în care pot avea încredere deplină”, a spus și Piotr Ciski (foto-dreapta), CEO al Symfonia Group.

Pe piața românească, grupul polonez a înființat Symfonia România, o companie care integrează cele 3 firme IT românești care au fost achiziționate aici: NextUp, Softeh și Setrio.

Achiziția din Austria extinde ecosistemul european de software pe care îl construiește Symfonia Group, în care fiecare companie locală contribuie cu propria cunoaștere a pieței și beneficiază de expertiza celorlalte.

Symfonia România participă la acest schimb alături de echipele din Polonia și Austria și capătă acces la experiența dvo în automatizare și AI pentru firmele de consultanță fiscală, precum și la cunoașterea detaliată a cadrului de reglementare austriac. La rândul lor, echipele din România aduc propria expertiză sectorială, inclusiv în software pentru farmacii și pentru sectorul medical.

Pe termen lung, grupul polonez urmărește să extindă pe mai multe piețe produsele potrivite, cu accent pe soluțiile care depind mai puțin de reglementările contabile, salariale și fiscale ale fiecărei țări și care pot fi, așadar, localizate mai ușor. Pentru clienții din România, acest schimb înseamnă acces mai rapid la tehnologii deja testate pe alte piețe europene, adaptate local de echipe care cunosc cerințele legale și fiscale românești.

Symfonia Group este o companie de software din Europa Centrală, cu o tradiție de peste 30 de ani și sediul la Varșovia. Sprijină peste 55.000 de companii și cabinete de contabilitate din Europa Centrală cu soluții ERP, financiare, de salarizare și HR esențiale pentru business, în sectoare diverse precum producția, construcțiile, retailul, serviciile, sănătatea, farmaciile și sectorul public. De asemenea, oferă municipalităților și instituțiilor publice din Polonia soluții dedicate de ERP, management al documentelor, fiscalitate și facturare electronică.