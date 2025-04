Facturis Online și Just Ideas elimină obstacolele în raportarea SAF-T de Stocuri

Inovație, eficiență și evoluție - acestea sunt cele trei concepte care definesc această premieră pe piața programelor de facturare și gestiune stocuri din Romania, lansată prin colaborarea dintre Facturis Online și Just Ideas.



Pentru prima dată, un astfel de program simplu de facturare și gestiune stocuri, beneficiind de experiența în domeniul contabilității a echipei Just Ideas dezvoltă opțiunea generării automate a Declarației SAF-T de Stocuri, eliminând nevoia exportului de date despre mișcările de stocuri către programele complexe de contabilitate, oferind astfel eficiență proceselor de gestionare a afacerii.



Facturis Online, un pionier al programelor de facturare din 2007, putem spune că a redefinit constant standardele din industrie, remarcându-se prin inovație, fiind prima aplicație de facturare pe piața din România care a oferit utilizatorilor săi posibilitatea lucrului și stocării datelor în cloud încă din 2010.



"Antreprenorii au nevoie de o soluție care să îmbine accesibilitatea cu cerințele stricte ale legislației fiscale. Soluțiile existente sunt mult prea complexe și costisitoare pentru majoritatea IMM-urilor. Faptul că acum antreprenorii pot genera în câteva secunde Declarația SAF-T de Stocuri direct din Facturis Online, reprezintă un game-changer atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru programele de facturare și gestiune" - Mihalache Iulian Daniel - CEO Facturis Online



Just Ideas, pe de altă parte, este un birou de contabilitate cu o experiență de peste 14 ani pe piața firmelor de contabilitate și consultanță. Este o afacere care are în portofoliu peste 600 de clienți și se află pe locul 1 în Top Afaceri pentru Microîntreprinderi Sector3.



"Noua funcționalitate este un ajutor imens atât pentru antreprenori cât și pentru contabilitate. Declarația SAF-T de Stocuri este o obligație fiscală extrem de riguroasă iar gestionarea corectă a stocurilor devine esențială în contextul RO e-SAF-T. Menținerea unei evidențe stricte, fără stocuri negative și efectuarea inventarierilor periodice nu sunt doar cerințe fiscale impuse de ANAF, ci instrumente necesare pentru un bussines sănătos. Din acest motiv ne-am oferit suportul celor de la Facturis Online pentru corectitudinea acestei declarații, deoarece ea trebuie corelată cu datele din contabilitate. Este esențial ca informațiile din gestiunea stocurilor să fie perfect integrate cu evidența contabilă iar această automatizare permite o sincronizare perfectă" - Duță Valentin - CEO Just Ideas

Astfel, Facturis Online bifează o nouă premieră, o schimbare de paradigmă prin trecerea de la procesele manuale și fragmentate de generare a Declarației SAF-T de Stocuri, la un proces automatizat, integrat în propriul lor program de facturare și gestiune a stocurilor.

Această implementare reprezintă un pas făcut de cele două firme în digitalizarea mediului de afaceri, în acest proces care poate părea o provocare pentru antreprenori.



"Digitalizarea nu trebuie privită ca un obstacol, ci ca un proces care se învață și care în final ne simplifică activitatea zilnică. Cel mai clar s-a văzut acest lucru în cazul implementării sistemului e-Factura, care la început părea ceva extrem de complicat, dar odată ce informațiile s-au așezat la locul lor, atât antreprenorii cât și contabilii au realizat cât de utilă este centralizarea datelor prin aceste automatisme" – spune Mihalache Iulian Daniel - CEO Facturis Online

Printr-un efort susținut de educare și informare, Facturis Online și-a asumat un rol activ în sprijinirea antreprenorilor prin blogul oficial de pe platforma sa, cât și prin comunitatea online din grupul de pe Facebook, oferind astfel antreprenorilor E-chilibrul de care aveau nevoie în acest proces de digitalizare și de E-haos creat de schimbările fiscale din ultima perioadă

Articol susținut de Just Ideas