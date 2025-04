ESET și securitatea cibernetică: Cum gestionăm în siguranță parcursul angajaților într-o companie

Sub umbrela securității cibernetice, ciclul de viață al unui angajat într-o companie s-a transformat. De la integrarea inițială (onboarding), trecând prin activitățile zilnice și până la procesul de plecare (offboarding), această succesiune de etape distincte prezintă cerințe IT specifice și complexe. Aceste etape nu doar că solicită o atenție sporită la detalii, ci și o coordonare perfectă între departamentele organizației, în special echipa IT, care joacă un rol esențial în asigurarea securității și eficienței operaționale.

Cu toate acestea, procesele dvs. IT sunt cu adevărat aliniate la cele mai bune practici? Există o strategie clară, bine documentată, care să ghideze fiecare decizie și acțiune de-a lungul acestui parcurs?

Experții ESET au conceput o listă de verificare destinată specialiștilor IT din cadrul companiilor care poate fi descărcată gratuit aici. Aceasta nu doar că simplifică gestionarea infrastructurii digitale, dar și oferă garanția că fiecare etapă a ciclului de viață al angajaților este securizată în detaliu. Checklist-ul pregătit de specialiștii ESET este mai mult decât un simplu instrument, fiind un ghid indispensabil pentru cei care doresc să protejeze eficient mediul digital al companiei.

De ce este important să aveți la dispoziție un checklist clar și bine structurat?

Pregătirea echipamentelor, configurarea conturilor și aplicarea măsurilor de securitate reprezintă pași vitali din momentul în care noii angajați intră în organizație. Prima zi trebuie să fie o experiență fluentă, fără blocaje tehnice, în care fiecare aspect, de la configurarea parolelor până la prezentarea politicilor IT, este abordat metodic. Atenția la detalii nu doar că economisește timp, dar și reduce riscurile asociate cu eventualele breșe de securitate sau acces neautorizat.

În perioada în care angajatul face parte din companie, menținerea unei infrastructuri actualizate și implementarea educației continue în domeniul securității cibernetice contribuie la construirea unei culturi organizaționale bazate pe conștientizare și responsabilitate. De asemenea, aplicarea principiului accesului cu privilegii limitate și revizuirea periodică a permisiunilor sunt esențiale pentru a preveni incidentele neplăcute.

Momentul în care angajatul este pe picior de plecare din companie - offboarding, reprezintă o provocare semnificativă dacă nu este adresată atenția corespunzătoare. Revocarea promptă a accesului, recuperarea echipamentelor și ștergerea sigură a datelor sunt măsuri indispensabile pentru a proteja integritatea companiei și a preveni eventualele scurgeri de informații.

Cum putem implementa cel mai eficient acest checklist?

Acest document vă ghidează pas cu pas în fiecare etapă, asigurându-vă că niciun detaliu important nu este omis. Checklist-ul poate fi tipărit pentru o acces rapid sau salvat ca document digital, fiind ideal pentru consultări periodice și actualizări constante.

Activități precum integrarea noilor angajați, optimizarea activităților zilnice și gestionarea corectă a plecărilor din companie nu ar trebui să fie văzute doar drept procese administrative, ci și ocazii importante de a consolida securitatea și eficiența mediului de lucru. De la crearea noilor conturi în etapa de onboarding și până la ștergerea securizată a datelor în momentul offboarding-ului, ESET vă oferă un ghid gratuit, care detaliază fiecare pas esențial. Astfel, echipa IT poate transforma aceste provocări curente în oportunități, protejând infrastructura digitală și susținând succesul organizației.

ESET oferă soluții de securitate digitală de ultimă generație, menite să prevină incidentele de securitate IT înainte ca acestea să aibă loc. Combinând expertiza umană cu puterea Inteligenței Artificiale, ESET rămâne cu un pas înaintea amenințărilor cibernetice, atât cunoscute, cât și emergente – protejând companii, infrastructuri critice și utilizatori individuali.

Indiferent dacă este vorba de protecția endpoint, cloud sau mobilă, soluțiile și serviciile sale cloud-first, bazate pe AI, sunt extrem de eficiente și ușor de utilizat. Pe lângă apărarea în timp real, 24/7, și suportul local puternic (inclusiv prin centrul de cercetare și dezvoltare din România), ESET investește constant în cercetare avansată pentru a înțelege și combate cele mai noi amenințări. Această activitate este susținută prin centrele sale proprii de cercetare și dezvoltare – inclusiv cel din Iași – și printr-o rețea globală de parteneri.

Platforma ESET PROTECT oferă aceste beneficii printr-o gamă completă de capabilități next-gen de prevenție a amenințărilor, integrate într-o soluție unificată. ESET PROTECT Complete poate fi descărcată și testată gratuit, fără nicio obligație, în mediile business în care activați.

Bazată pe peste trei decenii de experiență în cercetarea și dezvoltarea securității cibernetice, soluția utilizează informații actualizate la nivel global pentru a oferi protecție automatizată, continuă și eficientă împotriva diverselor vectori de atac. Este concepută pentru a asigura rate ridicate de detecție, un număr redus de alerte fals pozitive și un impact minim asupra resurselor, contribuind astfel la reducerea suprafeței de atac, respectarea cerințelor de reglementare și menținerea continuității operaționale.

Articol susținut de Eset