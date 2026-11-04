Crypto 2026: Binance publică concluziile anchetei după atacul cibernetic de 6,3 miliarde dolari

Cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, Binance, a publicat raportul inițial privind incidentul de securitate care a avut loc pe 29 octombrie, în urma căruia active în valoare de aproximativ 6,3 miliarde dolari au fost afectate.

Raportul prezintă concluziile anchetei de până acum, precum și măsurile pe care compania le-a implementat deja pentru a remedia situația, potrivit unui anunț transmis StartupCafe.ro.

Platforma crypto spune că a preluat asupra sa impactul financiar al fondurilor sustrase, astfel încât utilizatorii să nu fie afectați. Binance a alocat o sumă care depășește 100% din fondurile necesare pentru a acoperi pierderea; la data de 3 noiembrie, 98% din activele (tokenurile) afectate au fost recuperate, iar acest lucru poate fi verificat pe pagina dedicată dovezii rezervelor.

„Am luat măsuri imediate pentru a limita incidentul și a consolida sistemele vizate. Punctele de acces exploatate în timpul atacului au fost închise, sistemele afectate au fost reconstruite sau înlocuite, am implementat controale mai stricte asupra dispozitivelor, am consolidat mecanismele de control a riscului în cazul serviciilor de gestionare a portofelelor digitale și am extins utilizarea inteligenței artificiale pentru detectarea anomaliilor. Anumite detalii tehnice vor rămâne confidențiale, pentru a împiedica infractorii să le folosească în planificarea unor atacuri viitoare. De asemenea, colaborăm cu firme independente de securitate pentru o analiză suplimentară”, transmite Binance.

Raportul poate fi citit AICI.