Controale ANAF pe prețuri de transfer. Ce au verificat inspectorii și ce recomandă Fiscul

ANAF a verificat, în perioada iunie 2025 – mai 2026, tranzacții intra-grup de peste 199 miliarde lei, în cadrul controalelor fiscale privind prețurile de transfer derulate la 152 de contribuabili.

În urma verificărilor, inspectorii fiscali au stabilit obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 milioane lei. Din această sumă, peste 386 milioane lei reprezintă impozit pe profit.

„Ajustările de prețuri de transfer au generat, separat, aproximativ 179 milioane lei impozit pe profit suplimentar, adică aproape 46% din totalul impozitului pe profit suplimentar stabilit în urma controalelor”, precizează Fiscul.

Vizați de controale au fost contribuabili cu volume mari de tranzacții derulate cu persoane afiliate, dar și firme care au raportat pierderi fiscale recurente sau niveluri de profitabilitate mult mai reduse față de alte companii din același sector.

Inspectorii au analizat structura, valoarea și natura tranzacțiilor derulate atât cu persoane afiliate, cât și cu persoane independente, pentru a evalua impactul pe care astfel de tranzacții îl au asupra rezultatelor fiscale ale firmelor verificate.

Concrect, inspectorii s-au uitat la:

justificarea economică a tranzacțiilor;

documentarea serviciilor intra-grup achiziționate;

profilul funcțional al companiilor implicate;

modul de alocare a funcțiilor îndeplinite, activelor utilizate și a riscurilor asumate;

structura bazei de cost și a veniturilor aferente tranzacției intra-grup verificate;

nivelul marjelor de profitabilitate aplicate asupra bazei de cost, aferentă fiecărei tranzacții intra-grup analizate.

„Analiza acestora a fost realizată din perspectiva necesității economice, a beneficiului efectiv obținut de contribuabil și a corelării tranzacțiilor respective cu profilul funcțional al societății verificate”, spune Fiscul.

În cadrul controalelor au fost analizate inclusiv politicile de alocare și refacturare a costurilor, existența documentației justificative adecvate și coerența dintre documentația de prețuri de transfer și conduita efectivă a părților implicate în tranzacții.

ANAF susține că inspectorii fiscali au găsit, în mai multe cazuri, costuri semnificative generate de tranzacții intra-grup fără justificare economică suficientă sau fără documente suport clare privind serviciile intra-grup achiziționate, beneficiul economic obținut de contribuabil ori necesitatea acestor servicii pentru activitatea desfășurată în România.

În acest context, inspectorii au constatat că, pe măsură ce ponderea tranzacțiilor cu persoane afiliate în totalul tranzacțiilor desfășurate de contribuabil este mai ridicată, crește semnificativ și riscul influențării rezultatului fiscal prin politicile de prețuri de transfer aplicate. Acest lucru implică, în multe dintre cazurile analizate, diminuarea bazei impozabile din România sau înregistrarea nejustificată de pierdere.

„Controalele au avut impact și asupra pierderilor fiscale declarate de companii”

În urma verificărilor, baza impozabilă aferentă contribuabililor verificați a fost majorată cu peste 3,38 miliarde lei. Din această sumă, aproximativ 2,21 miliarde lei provin direct din ajustări de prețuri de transfer. Valoarea totală a ajustărilor efectuate în cadrul controalelor fiscale a fost de aproximativ 2,27 miliarde lei.

„Controalele au avut impact și asupra pierderilor fiscale declarate de companii. Pierderile fiscale ale societăților verificate au fost reduse cu aproximativ 1,79 miliarde lei, dintre care aproape 886 milioane lei provin din ajustări de prețuri de transfer”, susține ANAF.

Prețurile de transfer reprezintă prețurile practicate în tranzacțiile dintre persoane afiliate.

Conform ANAF, astfel de tranzacții trebuie să respecte principiul valorii de piață potrivit căruia condițiile stabilite în relațiile comerciale sau financiare dintre două persoane afiliate nu trebuie să fie diferite de cele care ar fi fost aplicate între persoane independente.

Riscul fiscal apare atunci când aceste prețuri sunt folosite pentru a diminua artificial profitul impozabil în România, prin costuri intra-grup nejustificate, marje de profitabilitate reduse comparativ cu marjele din industrie, cu impact implicit în transferul profitului către alte jurisdicții fiscale.

„Contestațiile au confirmat în mare parte constatările inspectorilor fiscali”, susține ANAF

„Contestațiile au confirmat în mare parte constatările inspectorilor fiscali”, susține ANAF. Valoarea totală a impozitului pe profit contestat de contribuabili a fost de aproximativ 324 milioane lei, din care peste 141 milioane lei au vizat ajustări de prețuri de transfer.

Din totalul sumelor contestate, aproximativ 193 milioane lei, adică aproape 60%, au fost respinse în cadrul procedurilor de soluționare a contestațiilor. Valoarea sumelor admise a fost de aproximativ 260.000 lei.

Cele mai mari ajustări sunt concentrate la un număr restrâns de firme. Fiscul spune că ajustările din prețuri de transfer sunt concentrate la un număr relativ redus de contribuabili. Primele 15 firme analizate reprezintă aproximativ 64% din valoarea totală a ajustărilor, iar primele 10 firme cumulează aproximativ 60% din total.

Cele mai importante ajustări au fost identificate în sectoare cu volume ridicate de tranzacții intra-grup și structuri operaționale complexe, precum:

producția și distribuția de componente auto;

producția și distribuția de produse petroliere;

producția industrială de echipamente și componente mecanice;

industria textilă;

sectorul imobiliar;

servicii de transport.

ANAF: Obiectivul controalelor nu este sancționarea firmelor care derulează tranzacții intra-grup

Fiscul recomandă contribuabililor să documenteze complet și la zi tranzacțiile intra-grup și să se asigure că politicile de prețuri de transfer reflectă realitatea economică și operațională a activității desfășurate, în vederea reducerii riscurilor fiscale și consolidării conformării voluntare.

„Obiectivul controalelor nu este sancționarea companiilor care derulează tranzacții intra-grup, ci identificarea situațiilor în care acestea sunt folosite pentru diminuarea bazei impozabile din România sau pentru înregistrarea nejustificată de pierderi fiscale”, conform Fiscului.