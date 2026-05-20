E oficial: Guiness World Records vine în România să certifice cea mai mare întâlnire de Speed Networking din lume

Pe 27 mai 2026, cu ajutorul Romanian Business Club, Bucureștiul va deveni epicentrul antreprenoriatului mondial. Peste 1.500 de antreprenori, investitori și profesioniști sunt așteptați la Romexpo pentru tentativa oficială de doborâre a recordului mondial Guinness World Records pentru cea mai mare întâlnire de speed networking organizată vreodată.

Mecanismul Guinness World Records: DISCIPLINĂ PENTRU SUCCES

Pentru ca recordul să fie validat, participanții trebuie să respecte un protocol riguros de interacțiune. Tentativa oficială a antreprenorilor români de doborâre a recordului actual deținut de Sydney, Australia constă într-un sistem de runde succesive cronometrate cu o durată totală de două ore.

O echipă extinsă de 50 de persoane compusă din stewarzi, martori și arbitri va coordona desfășurarea tentativei de record astfel încât toate etapele să respecte regulamentul Guinness World Records. Fiecare secundă contează: participanții trebuie să urmeze traseul stabilit și regulile de rotație, întreaga sesiune fiind monitorizată de arbitri oficiali și echipe tehnice. Această „presiune” constructivă îi obligă pe antreprenori să își rafineze discursul de business (elevator pitch), transformând fiecare rundă de 3 minute într-o oportunitate de conectare, fără bariere de protocol. În plus, fiecare participant va trebui să se înregistreze în aplicația oficială Guiness World Records pentru validarea participării și emiterea diplomei de participare după eveniment.

„Acest record este realizat de cei peste 1.500 de oameni care vor veni pe 27 mai la Romexpo. Noi doar am creat cadrul în care fiecare antreprenor să poată intra în conversații, fără timp pierdut, și să aibă, dacă își dorește, 3 minute pe scenă pentru a spune cine este și ce face. Fiecare participant din sală contează și poate pleca acasă cu cel puțin 20 de contacte noi în agenda telefonului”, a declarat Vlad Mihălăchioiu, fondatorul Romanian Business Club.

După validarea recordului, 20 de personalități din lumea de business din România vor urca pe scena evenimentului pentru a împărtăși povești valoroase din experiența proprie de antreprenoriat. Seara se va încheia cu o petrecere dedicată noilor deținători ai titlului mondial Guinness World Records.

Diversitate și vizibilitate

Comunitatea Women in Charge a contribuit de asemenea la organizarea celei mai mari întâlniri de speed networking organizate vreodată asigurând un echilibru de gen esențial în ecosistemul de networking.

„Implicarea comunității Women in Charge contribuie la crearea unui spațiu de networking cât mai divers și echilibrat, în care femeile antreprenor și profesioniștii din diferite industrii să aibă acces la oportunități de conectare, colaborare și dezvoltare profesională,” a punctat Amalia Mihălăchioiu, fondatoarea Women in Charge.

Parteneri și înscrieri

Antreprenorii care doresc să pună România pe harta recordurilor mondiale se pot înscrie pe platforma oficială: app.robc.ro.

Succesul acestui demers istoric este susținut de parteneri care cred în puterea IMM-urilor românești: Edenred România, JTI Romania (Ploom), Smartbill, Eurolife Asigurări, Blue – Automom Group, Tudor Tailor, Enayati Medical City, Lifewave, Hotel Intercontinental Athene Palace, Premium Lift Distribution, BHB Properties, Moon Resorts Romania, Sourceless INC, The Public Advisors, The Marketer, Demeter Media, Petrisor Events, Channand, Morph, Degusteria Francesca, Atelier Cortez, H2On, Juicy Crab, Figa, Genius Nanny, Tura de duminică, Favicon.

Vizibilitatea evenimentului este asigurată de partenerii media: Revista Biz, StartupCafe.ro, Wall-Street.ro, Superantreprenor.ro, HotNews, Profit.ro și Radio România Actualități.

Despre Romanian Business Club

Romanian Business Club este o comunitate antreprenorială fondată în 2018 de Vlad Mihălăchioiu, antreprenor și fondator al brandurilor „the date.” și „the N space.”. Clubul funcționează ca un ecosistem pentru antreprenorii care își doresc dezvoltare constantă prin conexiuni reale, colaborare și schimb de experiență.

În prezent, peste 500 de antreprenori din toată țara fac parte din comunitate, care generează o rețea extinsă de contacte, estimată la peste 883.500 de oameni. Membrii provin din etape diferite de dezvoltare, de la antreprenori la început de drum până la fondatori de companii mature, iar 75% dintre aceștia au o cifră de afaceri cuprinsă între 0 și 30 milioane de euro.

În cei peste 8 ani de activitate, Romanian Business Club a organizat sute de întâlniri săptămânale în București, axate pe teme relevante pentru antreprenori, de la strategie financiară, juridică și marketing, până la leadership și echilibru personal. Formatul întâlnirilor este orientat spre aplicabilitate, cu speakeri din comunitate și invitați externi, într-un cadru care încurajează schimbul direct de experiență.

Comunitatea este susținută și de o componentă online activă, prin grupuri private dedicate diferitelor domenii de activitate, unde membrii accesează rapid recomandări, contacte și soluții la provocări concrete de business. În acest context, Romanian Business Club funcționează ca un catalizator pentru idei, proiecte și parteneriate, oferind un cadru în care antreprenorii își pot valida direcțiile și își pot construi relații relevante pe termen lung.

Parteneriat media