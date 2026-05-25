[P] Noul studio de bucătării XXXLutz – povestea unei transformări rapide

În aproape o lună, echipa XXXLutz România a transformat complet studiourile de bucătării din magazinele XXXLutz Militari și XXXLutz Pallady, reproiectând nu doar modul în care arată zona de expunere, ci mai ales felul în care clienții parcurg această categorie. Reamenajarea a vizat în primul rând definirea clară a traseului în magazin, astfel încât vizitatorii să poată înțelege dintr-o privire diferențele dintre soluțiile accesibile, bucătăriile modulare și proiectele premium, configurate la centimetru.



„Ne-am propus să optimizăm prezentarea bucătăriilor prin creșterea vizibilității zonei de bucătării bloc, poziționate direct pe fluxul de trafic, menținând în același timp o zonă distinctă pentru soluțiile custom și high end. Parcursul clientului este gândit de la nivel entry până la bucătării premium, astfel încât fiecare vizitator să își găsească rapid locul în această categorie și să beneficieze de consiliere specializată pe tot traseul.” explică Frederic Lamy, CEO XXXLutz România.

Rezultatul este o experiență de tip walk through, în care zona de bucătării bloc deschide vizita cu soluții gata de livrat și dimensiuni potrivite pentru apartamente, iar pașii următori duc treptat către bucătării modulare cu un termen scurt de producție și livrare și apoi către colecțiile premium, configurabile la centimetru.

Cifrele din spatele studioului - suprafață, sortiment, timp de lucru

Reamenajarea a avut loc între 23 martie și 1 mai și a vizat ambele magazine, XXXLutz Militari și XXXLutz Pallady. Suprafața totală dedicată bucătăriilor se ridică la aproximativ 1.150 mp, împărțită între cele două locații, fără modificarea amprentei de showroom, ci printr-o reorganizare completă a conținutului.

În prezent, clienții pot descoperi 89 de bucătării expuse:

în magazinul XXXLutz Militari sunt prezentate 52 de bucătării, dintre care 38 de modele configurabile pe comandă și 14 bucătării bloc

în magazinul XXXLutz Pallady sunt expuse 37 de bucătării, dintre care 26 de modele configurabile pe comandă și 11 bucătării bloc.

Zona de bucătării pe comandă cuprinde numeroase modele, iar 48 dintre acestea au fost înlocuite în primăvara lui 2026 cu configurații noi, care aduc în showroom cele mai recente fronturi, materiale și soluții tehnice disponibile.

Stiluri, tehnologii și producători internaționali

Noul studio acoperă o plajă extinsă de stiluri: de la bucătării moderne, cu linii curate și fronturi minimaliste, la variante clasice de tip landhouse și până la colecții premium, gândite pentru proiecte ample de tip living kitchen. Fiecare bucătărie este prezentată ca un spațiu complet, cu mobilier, electrocasnice și decor, astfel încât modul real de utilizare să fie ușor de imaginat.

În spatele acestor expuneri sub mărci exclusive se află producători consacrați pe plan european

Producător Țara de origine Experiență aproximativă Nobilia Germania 79 de ani Nolte Küchen Germania 68 de ani Impuls Küchen Germania 36 de ani Express Küchen Germania 16 ani

Împreună, aceștia propun peste 150 de modele de fronturi și mii de combinații de culori și finisaje. Sunt disponibile fronturi mate sau lucioase, variante cu efect de piatră, lemn natural, furnir sau suprafețe vopsite, în tonuri deschise, culori închise sau pasteluri moderne. Clienții pot alege între blaturi din PAL, MDF, lemn, compozit, HPL sau alte materiale cu rezistență ridicată la zgârieturi și întreținere ușoară.

Din punct de vedere tehnic, toate bucătăriile expuse sunt echipate cu feronerie modernă: sertare cu glisare silențioasă, sisteme soft close, corpuri suspendate cu deschidere verticală sau oblică, organizare interioară pentru sertare și soluții de colț cu acces facil. În showroom sunt prezentate și sisteme speciale, precum push to open, Climber, breakfast trolley, prize integrate în blat sau în insulă, plus exemple de zone de lucru la înălțimi diferite.

Zona de electrocasnice include plite cu inducție, modele cu hotă integrată în blat, cuptoare cu funcții de abur și aparate cu funcții smart, precum și frigidere eficiente energetic. Iluminarea integrează benzi LED sub corpuri, în polițe sau în interiorul unor spații de depozitare, cu posibilitatea de reglare a intensității, astfel încât materialele și culorile să fie puse în valoare în condiții cât mai apropiate de cele reale.

Producătorii reprezentați în studio acordă o atenție deosebită durabilității. Sunt folosite materiale certificate, precum lemnul cu certificare FSC sau PEFC, iar multe dintre electrocasnice se încadrează în clase superioare de eficiență energetică. Garanțiile standard și extinse consolidează această direcție: colecțiile Nobilia prin brandul Celina și productătorul Nolte prin brandul Dieter Knoll oferă garanții extinse de până la 25 de ani pentru anumite componente structurale, precum corpurile, balamalele sau sistemele de glisare.

Echipă specializată și know how actualizat

Transformarea studioului de bucătării este susținută de o echipă de consilieri specializați, cu o experiență medie de peste 6 ani în proiectarea de bucătării, cu pregătire continuă în domeniul bucătăriilor, care au dezvoltat competențe solide în proiectarea bucătăriilor ca parte integrată a zonei de living. În ultimii trei ani, echipa noastră a participat la traininguri despre produse organizate la furnizorii din Germania, unde a lucrat direct cu noile materiale, tehnologii și soluții constructive. Acest proces de formare continuă permite adaptarea rapidă la evoluția pieței și la cerințele clienților.

În spatele selecției de branduri și tehnologii se află și echipa de achiziții, cu experiență dedicată în categoria de bucătării. Inspirându-se din tendințele prezentate la târguri internaționale de profil, aceasta urmărește constant cele mai noi direcții în materie de tehnologii și design și le transpune în sortimentul XXXLutz, orientându-se tot mai mult către conceptul de living kitchen, în care zona de gătit, de luat masa și de relaxare formează un ansamblu coerent, atât funcțional, cât și estetic.

Bucătării premiate și parteneriate de top

Printre bucătăriile care ies în evidență în noul studio se află modele distinse la German Design Award 2026, precum o bucătărie bloc Millino și o bucătărie Dieter Knoll. Aceste exemple ilustrează nivelul de design și calitate pe care XXXLutz îl aduce în fața clienților, de la soluții compacte până la proiecte sofisticate, cu detalii atent lucrate.

Noul studio include și soluții de gătit de ultimă generație, cum ar fi plitele integrate Bora, disponibile în showroomurile XXXLutz prin parteneriatul cu Nobilia, precum și sistemul XtraHob, în care plita este integrată discret în blat. În zona de electrocasnice sunt prezente gamele Dieter Knoll, Bosch, Teka și Mican, acoperind atât segmentul premium, cât și opțiunile economice, cu accent pe funcționalitate și fiabilitate. Sistemul electric Climber, expus în showroom, demonstrează modul în care corpurile suspendate cu deschidere motorizată pot combina confortul în utilizare cu un aspect contemporan.

Bucătării pentru orice locuință

Prin combinația dintre bucătării bloc pentru spații mici, configurații family cu insule mari, soluții cu depozitare maximă și bucătării premium configurabile la centimetru, noul studio XXXLutz reușește să acopere majoritatea scenariilor întâlnite în locuințele actuale.

Clienții sunt invitați să descopere noul studio în magazinele XXXLutz, unde pot vedea, testa și compara pe loc materiale, fronturi, funcționalități și electrocasnice, iar pentru inspirație suplimentară pot explora și selecția online de pe site-ul xxxlutz.ro.