Cluj: Eveniment dedicat tehnologiei, pentru antreprenori, profesioniști și specialiști

Antreprenorii, specialiștii și profesioniștii din mai multe industrii sunt așteptați să participe la un eveniment fizic în Cluj-Napoca, organizat în cadrul proiectului The European Digital Innovation Hub in Transilvania (TEDIHT), unde pot participa la discuții cu reprezentanți ai industriei și urmări demonstrații live, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate.

Transilvania IT Cluster organizează, în data de 9 aprilie 2025, evenimentul „Digital Talk: Digitalization as a Driver of Success”, la ABC Incubator, începând cu ora 14:30.

Evenimentul va aduce în prim-plan poveștile de succes ale persoanelor care au implementat soluții digitale inovatoare în afacerile lor. Totodată, va exista și un Tech Corner, unde invitații vor putea urmări demonstrații live de tehnologii. Evenimentul se va încheia printr-o sesiune de networking.

Beneficiarii proiectului TEDIHT vor împărtăși experiențele lor, vor discuta despre provocările pe care le-au întâmpinat și despre impactul pozitiv al transformării digitale asupra afacerilor lor. Alături de ei vor fi experți din partea partenerilor TEDIHT, care vor prezenta și perspectiva de livrare a serviciilor existente în proiect.

Totodată, participanții vor fi împărțiți în perechi pentru sesiuni de Speed Networking, în care vor discuta cu partenerii lor despre avantajele și provocările digitalizării. După fiecare sesiune, aceștia își vor schimba partenerul pentru a interacționa cu cât mai multe persoane din industrie și pentru a obține perspective diverse.

Tech Corner-ul va oferi participanților ocazia de a descoperi soluții digitale inovatoare, care pot avea un impact real în dezvoltarea afacerilor. Specialiștii își vor prezenta inovațiile tehnologice prin demonstrații live, iar participanții vor avea oportunitatea de a adresa întrebări și de a accesa informații suplimentare pentru a înțelege cum pot integra aceste soluții în propriile afaceri.