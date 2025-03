București: Evenimente educaționale și de carieră, la Sala Palatului

În luna martie 2025, tinerii români care vor să studieze în străinătate vor putea vedea ofertele universităților cu cele mai mari rate de angajabilitate după terminarea studiilor, iar cei care sunt în căutare de loc de muncă vor putea vedea ofertele companiilor, în cadrul a două evenimente care vor avea loc la Sala Palatului, București.

Târgul IUF – The International University Fair se va desfășura între 15 și 16 martie 2025. La târg, vor fi prezente universități din țările cu cele mai mari șanse de angajare pentru absolvenți.

La nivel european, 83,5% dintre tineri își găsesc un loc de muncă după finalizarea studiilor superioare, conform unui raport Eurostat.

Olanda, Germania și Belgia asigură oportunități profesionale mai stabile pentru absolvenți: Olanda ocupă locul al doilea în clasamentul european, cu o rată de angajare de 93,2%, urmată de Germania, cu 91,5%. Belgia depășește, de asemenea, media Uniunii Europene - 86,4% dintre tinerii care termină facultatea își găsesc rapid un loc de muncă.

Rezultatele sunt susținute de sistemele educaționale orientate spre învățare practică, colaborare strânsă cu industria și adaptabilitate la cerințele pieței muncii. Studenții beneficiază de programe inovatoare, laboratoare de ultimă generație și internshipuri în companii internaționale de renume, ceea ce le oferă un start solid în carieră, spun organizatorii evenimentului.

Olanda, va fi reprezentată la târg de universități precum Fontys University of Applied Sciences, care oferă aproximativ 200 de programe de licență și masterat în domenii diverse, de la economie și tehnologie, până la sănătate, asistență socială și sport.

De asemenea, vizitatorii vor putea descoperi oferta educațională a universității Saxion University of Applied Sciences, cu campusuri în Deventer, Enschede și Apeldoorn, recunoscută pentru specializările internaționale în inginerie, tehnologie creativă și management hotelier. Pe lângă acestea, la eveniment vor participa și HZ University of Applied Sciences, Radboud University, Avans University of Applied Sciences și Rotterdam Business School.

Printre opțiunile atractive pentru cei interesați de studii în Germania se numără Technische Hochschule Augsburg, una dintre cele mai mari universități de științe aplicate din Bavaria, cu programe moderne în inginerie, IT, afaceri și design, dezvoltate în strânsă colaborare cu industria.

Universitatea publică Hochschule Landshut este o destinație academică de top pentru cei interesați de inginerie, informatică și business, care își doresc acces la laboratoare de ultimă generație și programe de cercetare inovatoare. La eveniment va participa și SRH University Germany, o rețea de universități private cu un model educațional flexibil, adaptat celor care doresc să studieze management, științe sociale sau tehnologii avansate.

Și reprezentanții universităților belgiene vor ajunge la Sala Palatului din București pe 15 și 16 martie. VIVES University of Applied Sciences oferă programe de licență și masterat axate pe educația practică și colaborarea cu mediul de afaceri. Totodată, participanții IUF vor putea afla mai multe despre Odisee University of Applied Sciences, o instituție centrată pe nevoile studentului, cu programe competitive în afaceri, tehnologie, sănătate și științe sociale.

Tot în cadrul IUF, se va organiza și conferința YouForum, unde participanții vor putea urmări discuții și sesiuni interactive despre pasiuni, carieră și educație, alături de mai mulți invitați. După weekend-ul IUF din București, va mai fi organizat un târg și în Timișoara.

Pentru a participa la eveniment, cei interesați pot completa un formular de înregistrare AICI și vor achita o taxă de 10 lei la intrarea în locație.

O nouă ediție Angajatori de TOP

Spre finalul lunii, mai exact în weekend-ul 28-29 martie, evenimentul Angajatori de TOP revine, cu peste 5.000 joburi disponibile.

Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot discuta cu peste 80 de angajatori din domenii variate de activitate, cum ar fi Inginerie, IT&C, automotive, retail, e-commerce, servicii financiar-bancare, FMCG, BPO și logistică.

Ediția din această primăvară introduce două zone special dedicate celor care își doresc să își construiască o carieră în industria retail și celor care sunt în căutarea unor joburi axate pe limbi străine. Persoanele care vor să-și valorifice abilitățile lingvistice sau să se alăture unui sector în continuă expansiune vor găsi în aceste zone o gamă variată de oportunități de carieră, adaptate nevoilor și intereselor lor specifice, spun organizatorii evenimentului.

Evenimentul aduce și o nouă ediție I LOVE Tech, festival internațional dedicat tehnologiei, conceput pentru a conecta candidații cu profil S.T.E.M. cu liderii din industrie.

În această primăvară, festivalul este axat pe cele mai noi inovații și tendințe în tehnologie, prezentări de top și sesiuni interactive susținute de experți locali și internaționali.

Pe lângă sesiuniile tech, evenimentul de carieră Angajatori de TOP aduce un concept unic pentru piața evenimentelor de profil din România, și anume prima Academie de Carieră, care cuprinde 2 sesiuni:

o conferință susținută de speakeri din companii de top, alături de consilieri de carieră renumiți;

o serie de workshopuri, care se adresează unui public larg și care sunt concepute pentru a oferi informații si resurse valoroase persoanelor care doresc să-și dezvolte cariera și să obțină oportunități de angajare în companii de top.

Participarea la Angajatori de TOP este gratuită în baza CV-ului Barcode. Mai multe detalii AICI.