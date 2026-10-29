Black Friday 2026: Firma de curierat Sameday, parte din eMAG, se așteaptă să livreze peste 900.000 de colete în doar o zi

Firma românească de curierat Sameday, parte a grupului eMAG, estimează că aproape 10 milioane de colete vor traversa rețeaua din România în perioada campaniei de Black Friday 2026, în creștere cu 16% față de intervalul similar din 2025.

Amintim că gigantul de comerț online eMAG a anunțat oficial că pe data de 6 noiembrie va începe campania de reduceri de prețuri Black Friday în anul 2026.

În perioada campaniei de reduceri, Sameday estimează volume de peste două ori mai mari decât într-o perioadă obișnuită de activitate, cu un vârf de peste 925.000 de colete de procesat într-o singură zi în România. Pentru a susține această creștere, firma a majorat cu 20% capacitatea de sortare prin deschiderea de noi hub-uri (Rudeni, Bacău, Sofia) și extinderea celor existente.

În prezent, infrastructura Sameday permite o capacitate maximă de procesare de 1,2 milioane de colete pe zi.

„Pentru noi, Black Friday nu este doar despre volume și capacitate operațională, ci despre încrederea pe care milioane de oameni ne-o acordă atunci când aleg Sameday. Ne-am propus să devenim cea mai iubită companie de curierat din România și regiune; știm că această ambiție se construiește în fiecare zi, prin experiența pe care o oferim clienților. De aceea, investim permanent în infrastructură, tehnologie și oameni, pentru a face livrarea mai simplă, mai flexibilă și mai predictibilă. Continuăm să construim, să ascultăm și să devenim mai buni la fiecare pas”, declară Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Rețeaua easybox rămâne principalul canal de livrare în această perioadă: Sameday estimează că aproximativ 7 din 10 colete vor fi livrate la easybox. Rețeaua din România a ajuns la peste 7.000 de lockere instalate, cu aproximativ 485.000 de compartimente, cu 31% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

La nivel național, există un locker Sameday la aproximativ 3.000 de locuitori, iar 43% din populația României poate ajunge la un easybox în maximum 7 minute de mers pe jos.

Sameday, investiții de aproape 300 de milioane de lei în 2026

În 2026, Sameday Group a investit aproximativ 300 de milioane de lei în trei direcții: infrastructură logistică și automatizare, prin noi hub-uri, centre logistice și extinderea capacității de sortare; extinderea rețelei easybox, și tehnologie, prin aplicația Sameday, soluții bazate pe AI și instrumente digitale care simplifică interacțiunea cu clienții. Aproximativ 30% din această sumă a fost direcționată către tehnologie.

Pentru 2027, Sameday își propune să mențină ritmul investițiilor la același nivel.

De asemenea, Sameday își dezvoltă, prin Pactic, compania de curierat cross-border din cadrul grupului, o direcție de business dedicată comercianților care vor să-și extindă operațiunile pe piețele internaționale.

Prin integrarea unui ecosistem de peste 30 de companii internaționale de curierat, Pactic facilitează livrările la nivel global, completate de deservirea directă a 11 țări din Europa Centrală și de Est, prin rute zilnice de tranzit operate direct.

Firma își propune să își extindă portofoliul cu servicii de fulfilment, valorificând facilitățile logistice din București și Budapesta. Aceste soluții se adresează atât comercianților care urmăresc să își crească volumele fără investiții proprii în infrastructura logistică, cât și celor din alte regiuni sau continente care vor să acceseze piețele din Europa Centrală și de Est, fie direct, fie prin intermediul marketplace-urilor.

În paralel cu investițiile în infrastructură, Sameday continuă dezvoltarea aplicației mobile. Aproximativ 600.000 de utilizatori au deja un easybox preferat salvat în aplicație și peste 100.000 au optat pentru redirecționarea automată la easybox. Printre noile funcționalități se numără prelungirea automată a perioadei de păstrare a coletelor în easybox, posibilitatea de redirecționare a coletelor încă din momentul emiterii AWB-ului, precum și Easy Access, o soluție care facilitează livrarea în compartimentele inferioare sau superioare ale lockerelor, pentru o accesibilitate sporită.

Compania dezvoltă și soluții de customer operations bazate pe inteligență artificială, care să ofere răspunsuri mai rapide și să gestioneze mai bine solicitările. Chatbot-ul SAMY, augmentat cu AI, acoperă în prezent peste 95% dintre fluxurile de relații cu utilizatorii și este disponibil atât pe website, cât și în Sameday App.

În primele nouă luni ale anului 2026, numărul expedierilor C2C (trimitere de colete între persoane fizice) a crescut cu peste 50% față de aceeași perioadă a anului precedent,.