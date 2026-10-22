FOTO: Două antreprenoare românce au atras o investiție de la un mare grup educațional german, cu o tradiție de peste 120 de ani: creșă, grădiniță, școală, after school

Grupul german Klett, cu o tradiție de peste 120 de ani în business-ul educațional, a cumpărat o participație minoritară semnificativă în Equilibrum Educațional, o afacere educațională complexă, fondată la București, de antreprenoarele Maria Ștefania Manea (foto) și Mihaela Ștefan.

Aceasta este prima investiție a grupului în sectorul școlilor și grădinițelor din România, după intrarea pe piața românească prin Editura Art Klett, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Achiziția a fost semnată și finalizată la 9 septembrie 2026, prin intermediul Klett Kita & Schule GmbH, companie din cadrul grupului ce derulează activități în domeniul educației preșcolare, școlare și vocaționale. Tranzacția include achiziționarea unei părți din participațiile existente și o majorare de capital.

Înființată în 2022, Equilibrum Educațional oferă programe de creșă, grădiniță, școală primară și afterschool, îmbinând curriculumul românesc cu abordările educaționale Reggio Emilia și STEAM.

Equilibrum spune că își propune să dezvolte în București o rețea de clustere educaționale – școli de mici dimensiuni care să asigure un parcurs educațional continuu, de la creșă până la gimnaziu.

Modelul presupune un număr redus de clase, ideal câte una pentru fiecare nivel de studiu, și efective mici de elevi, care să permită adaptarea învățării la aptitudinile, interesele și ritmul de dezvoltare al fiecărui copil.

Ca parte a primei inițiative de extindere a companiei, Equilibrum va deschide noul său centru educațional la București în anul 2027 sau, în funcție de identificarea unei locații potrivite, în 2028.

„Ne dorim să dezvoltăm în București clustere educaționale în care fiecare copil să fie cunoscut, înțeles și sprijinit în funcție de propriile aptitudini și interese. Vom păstra modelul construit la Equilibrum, cu clase puține și un număr redus de elevi. Pentru noi, dimensiunea școlii nu este doar o chestiune de organizare, ci o condiție pentru calitatea educației. Ne interesează rezultatele învățării, dar și descoperirea potențialului și a vocației fiecărui copil. Vrem să extindem acest model fără să pierdem relația apropiată dintre profesori, copii și părinți”, declară Maria Ștefania Manea, cofondatoare Equilibrum Educațional.

Investiții în infrastructură și acces la expertiză internațională

Equilibrum spune că intenționează să investească, „în următorii doi-trei ani, în modernizarea centrului existent, inclusiv în amenajarea unui teren de sport exterior acoperit, în dotarea spațiilor de învățare și achiziționarea de echipamente pedagogice și tehnologice”.

Parteneriatul cu Grupul Klett ar urma să creeze „oportunități de formare profesională pentru profesori, schimburi de experiență cu instituții educaționale din alte țări și acces la resurse didactice și digitale dezvoltate în cadrul grupului”, potrivit comunicatului.

Equilibrum analizează și posibilitatea introducerii unui curriculum internațional pentru primele niveluri ale ciclului de învățământ.

În urma investiției germane, Equilibrum își va păstra identitatea, echipa pedagogică și abordarea educațională, iar fondatoarele vor continua să coordoneze activitatea instituției românești de educație privată. Noile programe și oportunități de dezvoltare vor fi introduse gradual, fără modificarea structurii educaționale existente.

De partea cealaltă, Grupul Klett reunește peste 90 de companii în 24 de țări. Fondată în 1897, la Stuttgart și aflată la a patra generație de proprietari din aceeași familie, compania germană activează în domeniul editorial educațional, al educației timpurii precum și al educației școlare, vocaționale și universitare.

Portofoliul său include rețele educaționale precum SIS Swiss International Schools, Montessori21 din Franța, BEST-Sabel și Galileo din Germania și K+S Polska din Polonia. În România, grupul este deja prezent prin Art Klett, unul dintre principalii editori de manuale și resurse educaționale.