300.000 de persoane economisesc prin BT Pensii

BT Pensii a ajuns la 300.000 de participanți în fondurile de pensii facultative Pensia Mea și Pensia Mea Plus, care au acumulat active de peste 1 miliard de lei. În 2026, una din două persoane care a ales un fond de pensii facultative a optat pentru un fond administrat de BT Pensii.

BT Pensii a înregistrat 86.000 de participanți noi în 2026, cu 40% mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut.

Valoarea contribuțiilor lunare a crescut cu 76% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar contribuția medie este de 135 de lei pe lună.

Unul din opt participanți beneficiază și de contribuții din partea angajatorului.

30% dintre participanți au între 35 și 44 de ani, iar 22% au până în 34 de ani.

Constribuția la un fond de pensii facultative pornește de la 50 de lei pe lună și poate ajunge până la 15% din venitul brut lunar, suma putând fi modificată oricând în funcție pe opțiunea participantului.

Studiul Sistemul de pensii din România. Percepții ale populației urbane, realizat în august 2026 de Quantix pentru Banca Transilvania, arată că românii se află într-un moment de tranziție în felul în care privesc pensionarea. Dacă în trecut aceasta era asociată cu retragerea din activitate, astăzi tot mai mulți o consideră o etapă activă a vieții. Studiul a identificat două decalaje: pe de o parte, între preocuparea pentru viitorul financiar și nivelul actual de pregătire financiară pentru aceasta, iar pe de altă parte, între aspirațiile pentru un stil de viață activ la pensie și resursele financiare necesare pentru a-l susține. Diferența dintre aceste aspirații și nivelul de pregătire financiară explică preocuparea tot mai mare pentru economisire și planificare pe termen lung.

În România, pensia publică este în medie mai mică de 3.000 de lei pe lună

România are 4,57 milioane de pensionari, iar pensia publică lunară este mai mică de 3.000 de lei, aproximativ jumătate din salariul mediu net din perioada activă.

În același timp, raportul dintre numărul de persoane care lucrează și pensionarii de asigurări sociale de stat este de 10 la 8, potrivit Institutului Național de Statistică. Din acest motiv, economisirea suplimentară prin Pilonul 3 devine o parte tot mai relevantă a pregătirii financiare pentru pensie.

Articol susținut de Banca Transilvania