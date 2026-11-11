Uber și Revolut își extind parteneriatul pentru plăți

Banca digitală Revolut, care are peste 80 milioane clienți la nivel global și aproximativ 5 milioane în România, anunță extinderea parteneriatului cu aplicația de ride-sharing Uber pentru integrarea Revolut Pay și recompense la utilizarea serviciului, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Colaborarea integrează Revolut Pay direct în aplicația Uber ca metodă de plată nativă, oferind „o experiență de checkout simplificată, bazată pe plăți account-to-account (A2A), precum și oportunități suplimentare de a acumula Puncte Revolut”, transmit companiile.

„Parteneriatul cu Uber reprezintă un pas important în redefinirea modului în care clienții noștri experimentează mobilitatea și serviciile premium de zi cu zi. Uber este un reper al transportului modern, iar prin integrarea Revolut Pay în ecosistemul său le oferim clienților noștri o nouă modalitate simplă de a plăti și de a-și urmări tranzacțiile Revolut realizate prin Uber. Fie că își comandă mâncare acasă sau se deplasează într-un oraș nou din străinătate, ne asigurăm că experiența de plată este la fel de avansată ca nevoile lor de mobilitate”, a declarat Alex Codina, General Manager of Merchant Acquiring at Revolut.

Pentru servicii precum Uber, tehnologia din spatele Revolut Pay este concepută pentru a optimiza performanța tranzacțiilor la scară largă. Rețeaua înregistrează în prezent o rată medie de autorizare de 98,5%, menține rata de abandon al plăților sub 5% și poate procesa fără întreruperi tranzacții în peste 33 de monede.

„La Uber, obiectivul nostru este ca fiecare călătorie să fie cât mai simplă posibil, iar acest lucru include și modul în care clienții noștri plătesc. Parteneriatul cu Revolut Pay le oferă utilizatorilor Uber și Uber Eats din Regatul Unit și Europa mai multe opțiuni, mai multă transparență financiară și recompense exclusive. Ne bucurăm să extindem parteneriatul cu Revolut”, a spus Karl Hebert, VP of Global Commerce at Uber.

În perioada 11 noiembrie - 6 ianuarie, clienții Uber vor beneficia de un bonus suplimentar de 5x Puncte Revolut (RevPoints) pentru fiecare cursă rezervată și plătită prin Revolut Pay. În piețele eligibile, acest bonus poate fi cumulat cu promoția existentă de 10x, astfel încât utilizatorii pot primi un bonus de până la 15x Puncte Revolut.

Punctele pot fi folosite imediat pentru reduceri directe la checkout în Uber, dar și pentru beneficii premium de călătorie, inclusiv mile aeriene, nopți de cazare și experiențe selectate disponibile în aplicația Revolut.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko. Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București. În România, compania financiară spune că are aproximatov 5 milioane de clienți.

De cealaltă parte, Uber este disponibilă în peste 70 de țări din toată lumea, în peste 10.000 de orașe. La nivelul României, serviciul de ride-sharing este disponibil în 39 de orașe, inclusiv București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța. Colosul american de transport alternativ de persoane a intrat în țară în anul 2015.