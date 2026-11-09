TotalSoft investește 5,5 milioane EUR într-o platformă medicală cu inteligență artificială. Finanțare din fonduri europene

Compania IT TotalSoft, fondată în România, dezvoltă o platformă software care va permite laboratoarelor medicale, spitalelor și clinicilor să facă schimb de informații în timp real. Investiția se ridică la aproximativ 5,5 milioane de euro, din care 2,4 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene. Proiectul se va derula până în 2029.

TotalSoft a anunțat lansarea proiectului „Dezvoltarea unei platforme inovative de interoperabilitate LIS/HIS”, prin care urmărește să creeze o nouă generație de soluții informatice pentru laboratoare medicale, integrate cu sistemele utilizate de spitale și clinici.

Valoarea totală a proiectului este de 27,8 milioane de lei (aproximativ 5,5 milioane de euro), din care 17,7 milioane de lei reprezintă cheltuieli eligibile. Finanțarea nerambursabilă este de 12,2 milioane de lei (circa 2,4 milioane de euro), echivalentul a 68,84% din valoarea eligibilă.

Investiția este cofinanțată de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Sănătate 2021–2027, Prioritatea 9, dedicată tehnologiilor strategice pentru Europa (STEP).

Contribuția proprie a TotalSoft, care include cheltuielile eligibile și neeligibile, se ridică la aproximativ 15,6 milioane de lei.

Cum va funcționa platforma medicală dezvoltată de TotalSoft

Noua soluție informatică va conecta sistemele de management al laboratoarelor medicale (LIS – Laboratory Information System) cu sistemele informatice ale spitalelor și clinicilor (HIS – Hospital Information System), echipamentele de laborator și alte aplicații medicale.

În prezent, numeroase organizații medicale utilizează sisteme informatice separate, ceea ce poate îngreuna transferul informațiilor și poate genera operațiuni manuale suplimentare.

Platforma dezvoltată de TotalSoft urmărește să elimine o parte dintre aceste dificultăți, permițând schimbul securizat de date între diferitele sisteme utilizate în procesul medical.

Soluția va integra și funcționalități bazate pe inteligență artificială, care vor putea analiza datele și optimiza activitatea laboratoarelor, inclusiv prin identificarea blocajelor operaționale, estimarea timpilor de procesare și detectarea anomaliilor.

Pentru schimbul de informații vor fi utilizate standardele internaționale HL7 și FHIR, concepute pentru interoperabilitatea sistemelor informatice medicale.

Un alt obiectiv este integrarea mecanismelor de securitate cibernetică și protecție a datelor încă din etapa de proiectare, conform principiului security by design.

Tehnologie dezvoltată în România, cu potențial de extindere internațională

Proiectul include activități de cercetare, dezvoltare experimentală și validare a platformei în condiții medicale reale.

TotalSoft va colabora cu furnizori de servicii medicale pentru testarea și evaluarea funcționalităților dezvoltate. Compania urmărește ca soluția să poată fi utilizată atât în România, cât și pe piețele internaționale.

„Una dintre cele mai mari provocări ale inovației este transformarea expertizei acumulate în soluții cu impact real, utilizate la scară largă. Aceasta este și ambiția noastră: să valorificăm experiența dobândită în digitalizarea sectorului medical pentru a dezvolta tehnologii care răspund unor nevoi concrete și au potențial de adoptare pe piețele internaționale. Finanțarea europeană ne permite să accelerăm această investiție și să consolidăm un domeniu strategic de dezvoltare pentru TotalSoft”, a declarat Gorkem Tursucu, CEO TotalSoft.

Proiectul are o durată de 36 de luni, perioada de implementare fiind 30 iunie 2026 - 29 iunie 2029.

Finanțarea este acordată prin Programul Sănătate 2021–2027, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectul este înregistrat cu codul MySMIS 363579.

Cine este TotalSoft

TotalSoft a fost înființată în 1994, la București, de șase specialiști IT, și a devenit unul dintre furnizorii români de soluții software pentru companii.

Principalul produs al companiei este suita Charisma, care include soluții pentru administrarea afacerilor, resurse umane, servicii financiare și sectorul medical.

Compania a fost cumpărată în 2016 de grupul turc Logo Yazılım, iar în ultimii ani și-a extins operațiunile internaționale.

În septembrie 2026, TotalSoft a anunțat deschiderea unui birou în Dubai, destinat extinderii suitei Charisma în Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Compania are implementări software în peste 40 de țări și dezvoltă soluții pentru industrii precum serviciile financiare, producția, comerțul, construcțiile și sănătatea.